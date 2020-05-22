女友氣噴火！男友傳「小鴨鴨故事」秒心軟原諒　萬人閃瞎：真的火不起來

▲女友森77，一看「小鴨鴨故事」秒心軟！（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「現在道歉方式都這麼可愛的？」一名女網友哭笑不得表示，昨（21）日被豬隊友惹怒，氣得去洗澡放鬆心情，沒想到一踏出門，發現手機訊息狂作響，一看不僅氣消了，還引爆1.3萬名網友朝聖，紛紛激讚「好羨慕」、「這個秒笑加秒原諒了」。

一名妹子在臉書《爆廢公社二館》根本假抱怨真炫耀，昨日被男友氣到抓狂，殊不知洗完澡，看到簡訊寫著一個小鴨排隊的故事，只見男友寫著「親愛的對不起喔，有一隻小鴨子在排隊，想和前面的鴨鴨對齊，可是怎麼樣都對不齊，牠就滴滴咕咕地說，對不齊鴨，對不齊鴨，妳聽到了嗎？」

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原PO被逗得心花怒放，怒氣也早就拋到九霄雲外，當然也一秒心軟原諒男友了，忍不住直呼，「現在道歉方式都這麼可愛的？」文章曝光後，掀起1.3萬名網友羨慕炸，「這樣我會氣消欸」、「會主動道歉表示真的愛你」、「他很適合在野外生存，因為求生技能+100」、「很會耶！真的火不起來了」、「原來鴨子這麼好用」、「肯定是抖音學的，看過超多次，很可愛」、「放過他吧」。

▲網友加碼，小鴨鴨看月亮的故事！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）



另有戀愛達人笑分析，熱戀與老夫老妻回應差很大，「熱戀期：so sweet；冷卻期：幾歲的人還講這種白X幼稚話？」、「 我的只會說X拎娘，不然你想怎樣鴨」、「對於笑點低的很管用」、「這個我家女友也很常說，但是我比較希望安安靜靜的結束」、「我男朋友如果這樣講，我會跟他說：好好講話不要給我裝可愛」。