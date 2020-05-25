想開咖啡館嗎？　宜蘭創新育成中心開辦免費咖啡體驗課程

▲宜蘭市創新育成中心將開辦免費咖啡推廣課程。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市創新育成中心進駐廠商「虎咖啡」，將於6月份週1、週3晚間，開辦免費咖啡體驗課讓你開咖啡館，報名方式：5/26下午7時8時，於創新育成中心發放報名號碼牌，發完為止。現場按序先選課程時段，繳交保證金，完成報名，候補名單10位，若名額有剩另行電話通知候補，詳細課程資訊可至虎咖啡粉絲專頁。



宜蘭市公所表示，十年前返鄉創業的林楷偉夫婦，除了咖啡館經營的有聲有色之外，開在市區國榮路巷弄裡的虎咖啡，所烘焙的咖啡豆是許多宜蘭人廚房必備，風格獨特的店面設計，更是許多外地遊客在宜蘭旅遊的必訪景點，就連平日店內也時常一位難求，被當地人稱為巷弄奇蹟咖啡館。

而自新冠病毒疫情爆發以來，縣內各行各業無不受到巨大衝擊，也讓人開始思考學習第二專長，而精品咖啡近年成為創業顯學，主因隨著第三波精品咖啡浪潮推波助瀾下，越來越多消費者了解咖啡的風味不應該來自添加，而是藉由較淺的烘焙品嚐咖啡原味，也因此有別於傳統咖啡館，越來越多的精品咖啡獨立品牌在各地林立。

虎老闆林楷偉表示，咖啡本不應該帶苦味，通常咖啡會苦來自烘焙，過度烘焙除了讓咖啡原本細緻的風味消失外，過度添加的奶精糖漿更對健康帶來不好的影響。

市公所指出，在故鄉深耕多年推廣精品咖啡文化的林楷偉，除了每年與宜蘭市公所共同舉辦全國性咖啡賽事外，也在社區、協會與佛光大學擔任咖啡培訓講師，亦擔任國立宜蘭大學創新育成輔導顧問，輔導台灣各地許多咖啡業者創業。這次與宜蘭市公所合作推出專業進修課程，預計招收72位對咖啡沖煮有興趣想學習第二專長或未來想創業的社會大眾，課程內容深入淺出講解精品咖啡來龍去脈，並於課堂實際沖煮，想了解精品咖啡、學習沖煮技巧，歡迎把握機會報名。

市長江聰淵表示，這4個多月來，台灣人共同努力防疫，守護了自己的家園，我們面對市場環境的轉變，如果擁有第二專長，就能夠有更多的選擇空間，若是單純喜歡鑽研沖泡咖啡的技巧，提升生活的情趣，也歡迎一起來參與我們的課程，讓我們一起保持健康，平安生活；宜蘭市公所的「宜蘭市創新育成中心」持續協助與輔導創業者，是產業開拓者與創業新手的避風港，透過講座培訓課程與多元行銷活動，活絡宜蘭在地創業環境，在創業的路上，讓我們踏穩步伐，一起想辦法！

歡迎有意創業或者有需要平台的創業者，與宜蘭市創新育成中心接洽。宜蘭市創新育成中心連絡電話：(03)936-8680，傳真：(03)935-9266，請洽吳小姐，或上官方網站：http://culturaltour.e-land.gov.tw/business_incubator_of_yilan_city/。

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