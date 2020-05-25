裸拍族攻陷新埔義民廟！酥胸、圓臀、黑森林全都露...廟方怒：真的很丟臉

▲裸拍族攻陷新竹縣新埔義民廟，在旁邊裸露酥胸、渾圓屁股、私處 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳凱力、陳以昇／新竹報導

裸拍族攻陷新竹三級古蹟！近年來裸拍野外露出橫行，尤其以新竹最盛：新竹公園、青青草原、17公里海岸風景區、寶山水庫等各大景點，近日又有裸女轉戰新竹縣客家信仰中心新埔義民廟，在廟旁裸露酥胸、圓臀、私處，警方表示目前未接獲報案，會加強巡邏，義民廟董事長抨擊「真的很丟臉！」。

有熟女在新竹青青草原張開雙臂，正面全裸，在17公里海岸風景區，露出渾圓大胸部，下面穿著性感吊帶襪，內褲完全沒穿，不畏旁邊還有路人，更在新竹公園穿著黑色薄紗丁字內褲，裸拍展現修長白腿；寶山水庫的熟女則直接大辣辣雙腿開開，三點全露；新竹海之聲，上空展酥胸，小紅丁側露渾圓白皙屁股蛋。

但近日在知名的裸拍網站又有新的裸拍地點。有會員貼上2帖裸拍照，標題義民廟20P、23P，裡面竟是纖瘦裸女露出飽滿酥胸、渾圓屁股蛋、連私處都一覽無遺，其中一張照片背景就是新埔義民廟的屋頂，以及廟旁公園吊橋，大膽作風連三級古蹟都不放過。

新竹縣新埔褒忠亭義民廟初建於1786年，為了紀念協助平亂的200多位客家義民，被列為第三級古蹟，「褒忠亭義民節祭典」更是重要的民俗文化，2020年蔡英文總統更在農曆春節期間在現場發放福袋，如今卻被裸拍族攻陷。

警方表示，目前並沒有接獲民眾報案，已派員到場了解，比對判斷照片應拍攝有一段時日，非近期所拍攝。轄區的褒忠派出所仍會加強該地點的步巡，以維護社會善良風俗。義民廟董事長林光華表示，從照片看確認是義民廟後方的花園所拍，將會加強廟內管理，避免再度出現這種裸拍行為，也抨擊在寺廟內裸拍的行為「真的很丟臉」，呼籲民眾不要再做這樣的事情。

據了解這個情色網站採會員制，會員高達數萬人，每天也都會有數百人在線上瀏覽；入會審查嚴格，瀏覽影片、照片更加嚴格，必須要不斷上傳各種自拍、裸拍影照才能獲得積分，累積的積分越高瀏覽限制越少，能看到更火辣的自拍，而且網站多半架設在國外，增加警方查緝困難，讓裸拍風氣更加無所顧忌。

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