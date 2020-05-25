小貨車違停害騎士撞死　司機賠80萬遭判半年…法官：80萬買不回一條命

▲屏東地方法院依業務過失致死罪判處洪姓司機6個月有期徒刑 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市洪姓貨車司機為送貨方便，將車違停路旁，導致簡姓機車騎士不慎撞上，傷重送醫不治，事後雖賠償死者家屬80萬元，但法官審理認為，如果80萬即可免除被告過失致死的民事、刑事責任，被告很可能無法因此學到教訓，依業務過失致死罪判處有期徒刑6個月，如易科罰金以1千元折算一日，可上訴。

判決書說，洪姓貨車司機於2019年1月25日晚上20時42分許，駕駛自小貨車停放在屏東市和生路旁的機車道卸貨，該路段為在夜間無燈光設備或照明不清的道路，必須顯示停車燈光或反光標識，且時未顯示車尾燈光。致簡姓機車騎士路過不慎撞上貨車左後方，導致腹部大量出血，經急救送醫急救後仍傷重不治。洪事後向警方自首，檢方依業務過失致死罪將他起訴。

法官審理期間，被告除強制保險金外，另賠償死者家屬80萬元。法官認為，被告僅圖一時方便，未依道路交通安全規則停車及開車尾燈，導致被害人死亡，奪走被害人生命，非但使正在享受退休生活的被害人生命畫下休止符，更導致告訴人受到痛失至親之苦痛。

法官認為，這種痛苦，非親身經歷很難感受。被害人的生命驟然消失，僅因被告一時隨意違停及未顯示車尾燈光，雖事後被告除強制保險金外，已另賠償告訴人等家屬新台幣80萬元，然而，區區80萬元無法買回一條寶貴的生命，更無法買回告訴人一家人的天倫之樂，如果宣告被告緩刑處分，將無法讓被告學到教訓，因此判處有期徒刑6個月，得易科罰金。

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