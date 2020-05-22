台南豪雨送羊奶小貨車失控自撞　駕駛拋落山溝燒成焦屍

記者林悅／台南報導

台南22日凌晨豪雨，山上區發生一輛送羊奶小貨車疑打滑失控自撞起火燃燒，27歲小貨車高姓駕駛來不及逃生，不幸燒成焦屍，小貨車也燒成車身骨架，全案肇事原因正由台南市警新化分局調查處理中。

▲台南凌晨豪雨，山上區發生一輛送羊奶小貨車疑打滑失控自撞起火燃燒，小貨車高姓駕駛來不及逃生，不幸燒成焦屍，小貨車也燒成車身骨架。（圖／讀者提供，下同）

5月22日凌晨4時15分許，台南市新化分局據報，位於山上區新庄里市道178甲線道4.8公里處，發生1起車禍意外，車體起車燃燒，新化分局警方馬上派員冒雨到場查處，並通報消防局派消防人車前往協助搶救。

警方及消防人員到場，由消防人員撲滅火勢，該車在大雨中燒剩車體骨架，而駕駛人在一旁側溝被發現時，已燒成焦屍。

新化分局警方查出死者為27歲高姓男子，是送羊奶的人員，應是凌晨駕駛自小貨車送羊奶，沿市道178甲線由南往北行駛，至肇事地點下坡路段，疑似天雨路滑失控駛入對向車道，衝撞路旁水泥護欄後起火燃燒，高男逃生不及，不幸被燒死後翻落側溝。

新分局警方呼籲，下雨天會影響行車視線，路面也容易因積水而打滑，稱不注意可蝦就發生發意外，請駕駛人天雨路滑應小心減速行駛，避免憾事發生。目前全案真正肇事原因正由檢警調查處理中。

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