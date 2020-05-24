名導廖明毅又用iPhone拍片 這次是同志形象片《我們》

特約記者洪聖壹／綜合報導

為了響應6月這個同志驕傲月，Apple公司針對Apple Watch推出兩款彩虹表帶，同時在最新系統更新了4個表盤（詳見：影音實測／Apple WatchOS 6.2.5更新4個彩虹表面與2個表帶）。在台灣，先前用iPhone幫盧廣仲《明仔載》拍攝MV的導演廖明毅，這次又以iPhone拍攝同志形象影片《我們》。

如同先前介紹（詳見：盧廣仲《明仔載》只用2支iPhone拍！導演廖明毅公開拍攝成本），導演廖明毅曾經執導過《那些年，我們一起追的女孩》、《六弄咖啡館》以及《吃吃的愛》等知名作品。其後，盧廣仲的音樂公司找上他拍《花甲男孩轉大人》片尾曲《明仔載》的音樂MV，當時的影片只用 2 支 iPhone 8 Plus 拍攝完成，以現在的觀點，就是2支新iPhone SE拍MV的概念。

這樣低成本、高效率製作並未影響影片品質，該部影片自2018年4月20日上線至今，觀看次數：2,214,364次，已經超過220萬。

或許有人認為「那是因為盧廣仲的音樂好」。那麼再看廖明毅後續的《怪胎》前導片《停車》，這次用的是iPhone XS Max，手機感光、效能可能好一點，卻讓廖明毅在FiLMiCFest影展打敗世界上百部參賽作品脫穎而出，拿下世界首獎“Filmic Pro World Wide Mobile Film Festival”。

《我們》正式公開之後，主角之一的Yei 在Instagram貼出兩天，8.7萬次觀看。

《我們》的企劃發想者是網紅莫莉，她認為一個好的作品，不一定是要多龐大的器材才能達成，重點是創意和想傳遞的訊息，希望「用自己的方式，說自己的故事」。

導演廖明毅透露，這次使用的剪輯軟體跟之前一樣是《Filmic Pro》，它仍舊是目前手機裡最好、最專業的App，而且功能仍不斷在進步當中，目前已經發展到一次能拍前後共四顆鏡頭，也就是相當於同時四台機器同步拍攝，這個功能對紀錄片工作者相當好用。

記者看了主影片跟幕後花絮，《我們》這支影片同樣分為平面拍攝跟形象片拍攝兩個時間，兩次都是用iPhone 11 Pro Max 拍攝。Yei、Yin兩人在拍攝過程中並沒有表現出尷尬、不開心、不願意的任何情感，取而代之的是表達出更多自我，甚至還邀請工作人員一起入鏡拍一支戴假髮的影片，可以看出兩人感情非常要好。

Yei在貼文中特別說明參與拍這支影片的原因：「其實我們為的只是想好好紀錄這段回憶，讓大家重新認識“我們”，結果搞出了一個史詩級影片（自己說）。」

或許也因此，記者認為《我們》這支影片並沒有任何違和感，而這次的拍攝工具 iPhone 11 Pro Max，紅藍黑的調色搭配手機鏡頭的成色品質、感光能力、人像細節等，甚至比起專業相機錄製剪輯效果還要好，大家有空的話，花個大約2分鐘看一下影片。

最後大致說明一下，形象影片《我們》，主角是一對雙胞胎Yei（@leaf_ayei）與 Yin（@yinllusion）。他們在尋找自我性別認同的過程中，剪去了長髮、刺青，還做了平胸手術。這支影片正是循此路線，用「一件一件褪去、一件一件穿上」的概念，讓兩人拋開長髮、換下衣服、拋開束縛(胸部)，以帥氣的髮型加上刺青還有西裝，大方牽起手來。幕後花絮更是有趣，可以看到兩人純真幸福的一面。順帶一提，此次造型和藝術指導則由打造蔡依林《怪美的》專輯形象的知名造型師Yii操刀。

＊《我們》影片分享連結：由此進