　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

名導廖明毅又用iPhone拍片 這次是同志形象片《我們》

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

特約記者洪聖壹／綜合報導

為了響應6月這個同志驕傲月，Apple公司針對Apple Watch推出兩款彩虹表帶，同時在最新系統更新了4個表盤（詳見：影音實測／Apple WatchOS 6.2.5更新4個彩虹表面與2個表帶）。在台灣，先前用iPhone幫盧廣仲《明仔載》拍攝MV的導演廖明毅，這次又以iPhone拍攝同志形象影片《我們》。

如同先前介紹（詳見：盧廣仲《明仔載》只用2支iPhone拍！導演廖明毅公開拍攝成本），導演廖明毅曾經執導過《那些年，我們一起追的女孩》、《六弄咖啡館》以及《吃吃的愛》等知名作品。其後，盧廣仲的音樂公司找上他拍《花甲男孩轉大人》片尾曲《明仔載》的音樂MV，當時的影片只用 2 支 iPhone 8 Plus 拍攝完成，以現在的觀點，就是2支新iPhone SE拍MV的概念。

這樣低成本、高效率製作並未影響影片品質，該部影片自2018年4月20日上線至今，觀看次數：2,214,364次，已經超過220萬。

或許有人認為「那是因為盧廣仲的音樂好」。那麼再看廖明毅後續的《怪胎》前導片《停車》，這次用的是iPhone XS Max，手機感光、效能可能好一點，卻讓廖明毅在FiLMiCFest影展打敗世界上百部參賽作品脫穎而出，拿下世界首獎“Filmic Pro World Wide Mobile Film Festival”。

《我們》正式公開之後，主角之一的Yei 在Instagram貼出兩天，8.7萬次觀看。

《我們》的企劃發想者是網紅莫莉，她認為一個好的作品，不一定是要多龐大的器材才能達成，重點是創意和想傳遞的訊息，希望「用自己的方式，說自己的故事」。

導演廖明毅透露，這次使用的剪輯軟體跟之前一樣是《Filmic Pro》，它仍舊是目前手機裡最好、最專業的App，而且功能仍不斷在進步當中，目前已經發展到一次能拍前後共四顆鏡頭，也就是相當於同時四台機器同步拍攝，這個功能對紀錄片工作者相當好用。

記者看了主影片跟幕後花絮，《我們》這支影片同樣分為平面拍攝跟形象片拍攝兩個時間，兩次都是用iPhone 11 Pro Max 拍攝。Yei、Yin兩人在拍攝過程中並沒有表現出尷尬、不開心、不願意的任何情感，取而代之的是表達出更多自我，甚至還邀請工作人員一起入鏡拍一支戴假髮的影片，可以看出兩人感情非常要好。

Yei在貼文中特別說明參與拍這支影片的原因：「其實我們為的只是想好好紀錄這段回憶，讓大家重新認識“我們”，結果搞出了一個史詩級影片（自己說）。」

或許也因此，記者認為《我們》這支影片並沒有任何違和感，而這次的拍攝工具 iPhone 11 Pro Max，紅藍黑的調色搭配手機鏡頭的成色品質、感光能力、人像細節等，甚至比起專業相機錄製剪輯效果還要好，大家有空的話，花個大約2分鐘看一下影片。

最後大致說明一下，形象影片《我們》，主角是一對雙胞胎Yei（@leaf_ayei）與 Yin（@yinllusion）。他們在尋找自我性別認同的過程中，剪去了長髮、刺青，還做了平胸手術。這支影片正是循此路線，用「一件一件褪去、一件一件穿上」的概念，讓兩人拋開長髮、換下衣服、拋開束縛(胸部)，以帥氣的髮型加上刺青還有西裝，大方牽起手來。幕後花絮更是有趣，可以看到兩人純真幸福的一面。順帶一提，此次造型和藝術指導則由打造蔡依林《怪美的》專輯形象的知名造型師Yii操刀。

＊《我們》影片分享連結：由此進

ET快訊
快訊／木村花22歲輕生逝…媽媽沉痛首發聲！
路邊烤肥腸身影不再！14歲小豬2天前還會爬樓梯...爸忍痛送
陳喬恩爆分手富二代男友！520剛放閃…深夜突PO「20字」
陳若儀穿破洞褲…林志穎媽媽「穿這個沒禮貌」　婆媳對話網抖了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

名導廖明毅又用iPhone拍片 這次是同志形象片《我們》

NVIDIA研究人員透過AI人工智慧　重現40年前經典電玩遊戲《小精靈》

粉絲團恐遭駭客「釣魚攻擊」！臉書官方警告台灣用戶：建議開啟雙重驗證

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

陳時中率防疫天「花襯衫+木屐」現身墾丁攜手嗨喊：我台灣我驕傲

碩士生偷拍女老師遭逮嚇尿求饒　男友轟「惹錯人」她加碼：我更兇

怕把鼠寶吵醒！阿公暖抱著睡　爺孫臉露餡...網：一個模子刻的

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

高雄清潔隊員上班喝飲料、血拼　同事不爽集資75萬蒐「摸魚證據」

名導廖明毅又用iPhone拍片 這次是同志形象片《我們》

NVIDIA研究人員透過AI人工智慧　重現40年前經典電玩遊戲《小精靈》

粉絲團恐遭駭客「釣魚攻擊」！臉書官方警告台灣用戶：建議開啟雙重驗證

Dappei／IG超實用「GIF關鍵字」記下來　讓你的限時動態更可愛

中職／索沙7局失1分奪勝　富邦隊史1700轟達陣　富邦7比3兄弟

阿里山林鐵25日恢復行駛至十字路　區內3支線正常營運

民進黨嘉義市黨部改選　主委黃露慧連任成功

IU再遭抄襲？　楊紫代言照「藍鈴花、紫色氣球」連濾鏡也一樣…網掀論戰

快訊／大陸籍抽砂船沉沒東椗島限制水域　船員資料待查尚無油污狀況

家長氣斃了！花蓮特教生被抝36堂課做防疫皂　全淪校長公關品

快訊／木村花22歲輕生逝…媽媽沉痛首發聲！　「對不起，沒能保護好妳」

男老師與國中女生交往！她長大驚覺「被性侵」　案發5年才曝光

中職／兄弟首場飲食解禁吸引1527人　兄弟丼400分完售

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

3C家電熱門新聞

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

為舊款iPhone延壽！　Apple發布iOS 12.4.7更新！　

5.4吋iPhone 12新模擬圖曝光！瀏海尺寸縮減33%

華碩ROG Phone 3疑似現身Geekbench與Wi-Fi聯盟

粉絲團恐遭駭客「釣魚攻擊」　臉書警告台灣用戶：建議開啟雙重驗證

NVIDIA研究人員透過AI人工智慧重現《小精靈》

通路商教你空調、冰箱4大精省攻略

LG V60 ThinQ 5G下週登台

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

三星新一代Galaxy Watch傳將提供「鈦金屬」錶殼版本

iPhone 12發布延至10月！　三星與京東方將共同提供OLED螢幕

iPhone 12傳不再附贈耳機！　分析師：蘋果欲推動AirPods銷售

美國最暢銷的5G手機竟是「它」！　品牌獨吞高達94％市佔率

Apple Glass被爆料最低15000元起　支援遠近視鏡片

更多熱門

相關新聞

同婚專法週年3成民眾仍「恐同」

同婚專法週年3成民眾仍「恐同」

同婚專法今（24日）上路滿一週年，彩虹平權大平台公布同婚通過一年後民意調查結果，逾9成民眾認為同婚通過後對個人生活沒太大影響，身邊同志接受度也超過6成5，雖結果趨於正向，但還是發現有近3成民眾難接受同志。

同婚通過週年　社會接受度大調查

同婚通過週年　社會接受度大調查

《書本馬戲團》的家族故事

《書本馬戲團》的家族故事

5成同志員工擔心人際不敢出櫃

5成同志員工擔心人際不敢出櫃

老闆槍毒殺同志男友　更二審判14年

老闆槍毒殺同志男友　更二審判14年

關鍵字：

廖明毅我們同志網紅莫莉

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

長輩送透天「沒辦過戶」！過來人曝慘痛經驗

陸生畫「解放台灣」激戰　台灣人反應曝光

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

計程車司機遭乘客吐口水後確診亡

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

陳時中挺墾丁！　業者曝最火大的事：想到怎麼能不生氣

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

Uber小隻馬外送女照瘋傳　網驚：是真的

好市多買餐包　桃園妹回家見巨型蟑螂

快訊／台鐵員報案「撞到人」　消防員漏夜找嘸

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

獨／林秀琴爆解約首露面「中午餐會2點才到」上台連2口誤

紀曉君《好聲音》「0人轉身」遭淘汰！

梅雨狂下10天回馬槍！豪大雨彈灌4天

更多

最夯影音

更多
直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤
超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面