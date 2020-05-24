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「我在換妻俱樂部賣按摩棒」　情色女皇曝藥廠千金帶路...女生蒙眼猜老公的

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胡黎因兒子罹患敗血症，24歲入行當酒店經紀。

圖、文／鏡週刊

酒店經紀人胡黎，講話時尾音拖得長長的，有一種媚態，人如其名，真是一隻狐狸。胡黎當然不可能是本名，「我大學念生物資訊，胡黎這個名字，是我原本在藥廠上班，因為我丹鳳眼，老闆就叫我小狐狸。我最他最納悶就是我可能大學生，才23歲，怎麼可能口條可以這麼清晰，沒有跟醫生睡，短短時間一個月，就可以賣1、200萬的藥品？」

她說，變成超級業務員，她走的是醫生娘的路：「如果你不想跟醫生睡，那你得在別的地方付出嘛。醫生娘出國，我幫她提行李去機場，然後醫生娘回國的時候，我去接機，還打電話給醫生，說你趕快從酒店出來，好像提早的飛機回來。幹醫生壓力太大了，至少百分之70的醫生都這樣，沒有做到主治醫生，被罵到臭頭，像是外科醫生，開刀還要寫報告什麼的，壓力一大，回到家，太太可能是貴婦，兩個人聊的話題是不一樣的。他可以去酒店舒壓，那誰去陪他的太太？所以你又發現現在很多是醫生娘外遇嘛，就是寂寞需要人陪伴，我那時候就是那個陪伴的角色。」

她說，也因為這條線，她後來打進換妻俱樂部裡賣情趣用品。

胡黎擁有一家網路情趣用品商店，叫做「胡黎的異色世界」，「我介入情趣用品是因為視訊網站早期很鹹濕，幾乎需要脫光、露點，還要DIY給男人看，那他們就會需要道具，自己賣自己用，比較划算，所以我等於是我的事業走到哪裡，需要什麼，就發展什麼。我認識一個藥廠千金，她很疼我，帶我進去換妻俱樂部賣情趣用品。

裡面的男人女人真的都是夫妻，一排男生脫光光站著，然後女生蒙著眼睛，去摸每個男生的雞雞，猜哪一跟雞雞是妳老公的，玩到這麼OVER。她們都很有錢，婚姻多半是政治聯姻，企業聯姻，她們努力維持這個婚姻，小孩也教得很好，她們未必愛對方，都愛自己，都是是自戀的，因為有錢，超敢花，因為愛乾淨，所以很貴的情趣用品，他們用過一次都丟掉了。她們問我怎麼不拿去賣原味按摩棒？我說我也想啊，可是來這裡都被你們帶壞了，我怕我去賣原味的，到後來就變成原味女王了。」


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