她買房付完錢就忘了！陌生一家「入侵住28年」…被發現求償85萬：花錢裝修了

▲買房一忘28年。（圖／翻攝自第一現場）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名女子買了一間房子，因為太忙忘記了，過了28年後才想起來，結果發現自己房子裡已經住滿了陌生一家人。對此，現住戶反駁稱，當初是花了20萬元人民幣（約84萬元）購買的房子，但是賣方在辦房產證期間失聯，「自己也是受害者，現在願意騰房，但希望原屋主補償20萬元裝修費。」

這件事要從1992年說起，當年張姓女子在深圳的某社區花了33萬人民幣（大約新台幣140萬）買了一間房子，用現金全額支付，因為太忙了，沒有去處理房產證也沒有再管這套房子。

28年後，她因為年紀大了，突然想起來有這麼一間房子的存在，就委託還在深圳的親弟弟去看看。結果竟然發現，這個房子不但經過整修，還已經有人住了！

對此，社區的工作人員表示，這家住戶一直都有繳管理費。不過，同社區居民卻跳出來說，這個住戶並不是房子主人，他們是「撬門住進去」的。被撞破後，現在住在房子裡的住戶卻玩消失，門也不開，手機也關機。

▲屋主弟弟。（圖／翻攝自第一現場）

事情一經媒體曝光，引發不小討論。現任林姓住戶15日曾表示，將和屋主的弟弟約定時間當面協商。對此，張女的弟弟不認為這件事可以協商，「因為房子是我們的，這是毫無爭議的，不存在協商的問題，和他們不存在產權的爭議。」他表示，可以提供足夠的材料證明房子的所有權，所以不接受任何調解。

對此，林姓住戶的兒子日前終於出面，也大倒苦水，「現在我們也是受害者！」他說，這套房子是父親多年以前從別人手裡購買的，當時付了20萬；賣房者對他們承諾，先幫他們辦理水電，再幫他們辦產權證明，可是辦證期間，卻不知所蹤了，「直到真的屋主找上門前，我們一家人都並不知道，這個房子另有主人。」

關於此前一直採取回避態度，兒子解釋道，「第一時間不知道怎麼去面對。」而網上盛傳的撬門入住的說法，他更是一口否認，「我相信在現在的社會上，沒有一個人能撬門無緣無故上來住那麼久。」

▲林男的兒子回應。（圖／翻攝自第一現場）

兒子表示，他們一家入住這套房子已有多年，一朝之間房財兩空，難以為繼。他說，當初為裝修房子，前前後後花了20萬人民幣，所以希望房主能夠補償這筆裝修費用，幫助他們渡過難關。不過，律師李軍卻表示，所謂被騙這個行為，跟屋主之間也沒有因果關係，向屋主去索要顯然是沒有法律根據的。

對於林姓住戶兒子的訴求，張女弟弟回應，「那你要這樣說的話，我可以補償你裝修款，但是通過法律，我肯定也要追加租金，這樣的話，你自己去算。」最後通過雙方協商，他給出了半個月的時間寬限，讓對方一家人找別的房子，限他們6月6日前搬離。

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