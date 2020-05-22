MK-48重型魚雷漲價了！軍事專家梅復興5點分析：美方軍售價逐年調高

▲MK-48 AT重型魚雷 。（圖／翻攝自raytheon technologies）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國國務院21日宣布批准對台軍事銷售，將出售18枚MK-48 AT重型魚雷與相關設備，金額達1.8億美元（約新台幣54億元）。但卻有媒體報導，與2017年的同款魚雷做比較，單枚魚雷竟然漲價了。軍事專家梅復興對此表示，「正式採購的項目及數量都還不確定，現在就在比價，沒有太大的意義」，此外，他也提出5種魚雷變貴的可能性。

梅復興在個人臉書「鈞事評論 （梅復興臺海安全研析）」寫道，雖然這次的軍售魚雷單價，比2017年出售的價錢相比有顯著升高，但就目前所知道的消息，仍不足以判斷為何價格有如此大的差異，以及合不合理等問題，「個人不主張無據臆測，也不認為有必要急於弄清楚，這次的魚雷軍購案究竟是買的貴還是便宜了」。

梅復興指出，「由於最後正式採購的項目數量都還沒決定，距離簽約更還有很長一段時間，現在就來比價，嚴格來說也是沒有太大意義的」，在缺乏前述進一步資訊的情況下，甚至根本不可能精確的算出，蘋果對蘋果的成本比較。但他也坦承，大家都迫不及待的想知道變貴的原因，因此他提出5種解讀角度，供大家參考。

1. 本次軍售的魚雷與前次雖均同為Mk 48 Mod. 6 AT型，但數量雖不同，專案的固定費用卻該差不多，故若分攤下來，每枚的單位成本自必較高。

2. 事實上，2017年美方軍售公告批准出售46枚魚雷共2億5千萬美元，若均攤下來，雖然每枚僅約543萬美元，但後來我方實際批准採購24枚的預算要相當於1億8千萬美元，約合每枚750萬美元。這已與本次公告 (18枚總價1億8千萬美元) 的平均單位價顯著較為接近。

3. 美方軍售價逐年均有調高，且並非根據一般公告物價指數，而是另有繁複規定 ，通常升幅都大於平均物價通膨。

4. 美國政府近幾年來大幅調高軍售作業行政費用，亦即各軍種替外國政府執行選商，發包，專案管理等工作的收費。現在據說某些情況下甚至已可高達全案成本之30‰，影響不可謂不顯著。

5. 若此次增購的魚雷的確係為IDS國造潛艦所用，那就可能也會因需確保與我方所規劃的魚雷運載/裝填系統與發射管等之相容性而進行某些額外驗證，從而增加了一次性的成本。