大陸挖台灣灘造「潛艦伏擊區」？　盜採海沙真實原因曝光

▲台灣海峽最淺處的台灣灘，近日經常發生大陸抽沙船盜採的行為。（圖／翻攝自google地圖）



記者林彥臣／綜合報導

台灣基進立委陳柏惟日前在立法院「國防外交委員會」質詢指出，大陸抽沙船在台灣海峽最淺處的「台灣灘」抽沙，可能挖成「潛艦伏擊區」成為各界討論的話題。對此戰略學者、前中權艦長張競委請北京「坤韜律師事務所」台籍律師沈杰調查相關議題，顯示完全為了規避在大陸盜採海沙罰則，才會出現在台灣灘盜採的行為。

▲陳柏惟質詢國防部，認為大陸抽沙將在台灣灘形成潛艦伏擊區。（圖／翻攝YouTube／國會頻道）



根據沈杰律師調查檢索的適用法條顯示，違反大陸刑法343條「非法採礦罪」，可處3年以上7年以下有期徒刑，並處罰金。另外在地方規章方面，以海南省為例，《三亞市海岸保護帶規定》，在海岸帶範圍內挖取海沙，造成環境破壞者，由海洋行政主管單位，依照《海南省海洋保護環境規定》第36條規定查處。

在實際判例方面，2019年台灣海峽盜採海沙案，遭到瓊檢起訴，最後判決的結果，被告人江海均犯非法採礦罪，判處有期徒刑3年，緩刑5年，並處人民幣30萬元，退還的贓款人民幣130萬元，由台州市椒江區人民檢察院予以沒收。

沈杰律師也列舉了10則有關兩岸共同打擊大陸抽沙船，在台灣海峽盜採海沙的犯罪行為。沈杰律師最後結論，不肖商人盜採海沙是需要兩岸共同打擊的犯罪行為，不大可能是大陸官方授意的行為，但兩岸官方確實有種種原因，導致執法困難，讓不肖商人有機可乘。

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