東沙歷史風雲　清末廣東水師提督李準收復有功第一人

▲東沙島空拍圖。（圖／摘自高雄市水利局網頁）

記者楊庭蒝／綜合報導

解放軍4、5月在南海的動作頻頻，日媒更報導指出，解放軍8月擬在南海進行大規模軍演，並以奪取東沙群島為目標。東沙群島因為優異的地理位置，是國際航海交通的重要樞紐，甲午戰爭時期曾被日軍佔領，戰後由清朝驅艦前往收復。目前則由中華民國管治，中華人民共和國政府亦宣稱擁有該群島主權。

東沙群島是由東沙島、南衛灘及北衛灘3個珊瑚環礁構成，海域面積達5000平方公里，是南海諸島最北端，距高雄約240浬。

位於南海這個充滿主權爭端的海域，東沙群島自然也是兵家必爭之地，最早的歷史記錄可見於晉代裴淵的《廣州記》，當中記載「珊瑚洲在（廣東東莞）縣南500里；昔人於海中捕魚，得珊瑚」，這裡的珊瑚州指的就是東沙島及其環礁。

中國自明朝起開發東沙群島，1860年代（清同治年間）廣東、海南兩地的漁民已大量前往該處從事捕魚、採藻及捕捉海龜等工作，並於東沙島搭建木製工廠進行醃曬魚肉及海藻等加工。

▲東沙群島位置圖。（製圖／記者林健華）

東沙島一度為日本人所佔領，1907年8月，日商西澤吉治聚眾佔領東沙，插旗改名為「西澤島」，並在島上進行活動、建設。清朝知情後便有意收復，派遣廣東水師提督李準前去查看。

隨後，中日展開談判，清廷還拿出史料證明東沙島自古歸中國所有，隨後雙方在1909年10月11日簽訂了《東沙問題條約》，釐清主權歸屬並撤離島上的日人。李準在廣東水師提督任內，因為先後率艦巡查東沙群島和西沙群島，宣示了中國對該兩處群島的主權，為紀念他的功績，今日南沙群島內尚命名有李準灘，而他也被當時的人譽為「百年來維護南海主權第一人」。

▲1954年駐軍所建東沙島島碑。（圖／記者林健華攝）

二戰時期東沙島重新由日本佔領，戰後先由臺灣省行政長官公署接收管轄南海諸島，後再將此地劃歸廣東省管轄。

中華民國中央政府在1949年12月退居臺灣後，繼續控制東沙，1979年7月將此地連同南沙群島劃歸高雄市管轄。中華人民共和國則將此地仍歸廣東省。目前東沙群島為中華民國政府實際控制，並由海岸巡防署管理。