富基漁港大改造完成！侯友宜樂翻：歡迎大家來新北嗨一嗨吃一吃





▲侯友宜主持石門富基漁港多功能突堤碼頭23日啟用。（圖／新北市府提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市斥資興建富基漁港多功能突堤碼頭，改善漁民作業環境，也讓富基漁港變成看夕陽的好去處。市長侯友宜23日主持舉行啟用典禮，他表示「歡迎全國民眾來新北漁港嗨一嗨、吃一吃，一定非常開心」

侯友宜說，多功能突堤碼頭興建後，提供漁民更寬敞的作業空間外，也有效提升水域的靜穩度，讓捕魚作業更加順利、安全，同時帶動富基漁港的觀光產業。



侯友宜說，富基漁港風景美麗可以欣賞夕陽，搭配融入當地的燈塔意象彩繪，以及別具特色的墨西哥帽造型建築，相信絕對是適合親子共遊的好去處。



侯友宜指出，新北市有28個漁港，每一個都有它的特色，是非常珍貴的觀光資源，除了魚穫多元以外，更要帶動親子觀光休閒，吸引更多遊客前來消費。





漁業處說明，富基漁港船隻數量約60餘艘，主要以盛產花蟹聞名，但長期以來外泊地靜穩度不足，漁船為確保工作及安全大多停泊於內泊區，致使內泊區船位擁擠。

漁業處指出，興建多功能突堤碼頭後，除改善港區內靜穩度、增加漁船停泊數外，新式工法採用跨樑碼頭設置棧橋平台，也加大突堤碼頭面積，下部基樁打設形成消波區及海洋生物休憩區，上部平台則增設遊憩座椅及植栽，打造親水的遊憩空間。



漁業處表示，新北市長達145公里的海岸線內共有28 座漁港，是臺灣本島漁港最多的縣市，市府今年度主打「來新北 嗨漁港」，歡迎民眾到富基漁港享用美食，吃完還可以在突堤碼頭上的休憩座椅休息，吃海鮮、看日落、欣賞海景，度過愉快的一天。

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