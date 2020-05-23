侯友宜號召跨縣市拚觀光　臉書竟引來「這些人」超爆笑留言





▲侯友宜 。（資／記者張一中攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜22日與金門縣長楊鎮浯簽署「金新款待」旅遊互惠方案，23日更在臉書號召各縣市首長一起「搭上疫後經濟起飛的第一班班機」。貼文引來國民黨主席與多位縣市首長紛紛爆笑留言回應。

侯友宜的貼文留言串中，江啟臣率先留言「還能不能開放其他縣市一起上車？」；黨副秘書長李彥秀回應「只好約起來大家衝一波！」文傳會主委王育敏、文傳會主委王育敏、國民黨發言人粉專、立委溫玉霞紛紛回覆「員工旅遊！主席我+1」。

隨後又引來花蓮縣長徐榛蔚，宣傳花蓮好山好水好西瓜，李彥秀則回覆徐榛蔚「我要去買超難買岡山剝皮辣椒！」，徐榛蔚也tag江啟臣，表示「沒吃花蓮西瓜不算有過夏天」。

以及，南投縣長林明溱也在留言串中邀請大家到日月潭遊湖、清境農場看星星，底下則是台東縣長饒慶鈴把握機會宣傳熱氣球嘉年華，江啟臣看到後也回應饒慶鈴「感覺該來去知本泡個溫泉」。

嘉義市長黃敏惠則說，「從新北、跑金門、玩花東再來作伙衝嘉義！全台旅遊生活圈，勇媽與您締結厚友誼」，澎湖縣長賴峰偉也說「既然不能出國，改來澎湖看外婆，陽光、沙灘、海浪、仙人掌唱了Ｎ百遍，現在還不來如何對人生交代」。

隨新冠肺炎疫情趨緩，為配合中央推動「防疫旅遊」政策，新北市與金門縣共推跨海互惠旅遊，22日由新北市長侯友宜與金門縣長楊鎮浯共同簽署旅遊合作計畫，在後疫情時代，「我們不只要紓困，更要一起脫困」攜手振興經濟。侯友宜臉書喊話一起振興經濟，竟然引來藍營超多粉專回覆，意外掀起討論。



