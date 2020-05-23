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嗆辣網紅竟是是大馬學霸！工地挑磚苦念台大醫學系　努力脫貧成ICU名醫

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圖、文／鏡週刊

陳志金來自馬來西亞窮苦偏鄉萬撓，偏偏他是超級學霸，從小到大第一名，還曾拿下奧林匹亞數學競賽馬來西亞冠軍。18歲，他考上台大醫學系全馬僅2個僑生名額，成為逃出來的人。

採訪這天正好是陳志金48歲生日，與太太一同慶生。

▲採訪這天正好是陳志金48歲生日，與太太一同慶生。（圖／鏡週刊提供，下同）

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扎根台灣至今30年，經歷過921大地震、SARS第一線醫療現場，他又花10年時光推動醫病溝通、團隊互信，盡力為病患家屬彌補資訊落差，無論插管、拔管、器捐與否，努力使每個決定不後悔。他說：「救病患，也要救家屬。」其實他在拯救的，也是那個17歲就喪母、卻沒有被醫生好好對待的自己。 

陳志金是奇美醫院加護病房主任，十年來推動醫病溝通、醫療團隊合作。

採訪這天恰是陳志金48歲生日。由於疫情，我們無法進入他任職的奇美醫院加護病房區。週日上午剛巡完房的他帶我們走20分鐘路程回家，他一頭灰髮用髮雕往後梳得整齊，襯衫燙出線條，西裝褲、皮鞋一絲不苟。他說以前住醫院對面，接到電話衝過去只要3分鐘，可以穿短褲，但一定要花2分鐘梳頭，髮雕用量大到1週1瓶，1次補貨要10瓶。他帶著一絲大馬口音的國語笑說：「髮雕應該找我代言。」

嗆辣網紅醫生　有偶包

他大概是有偶像包袱的網紅醫生，為了出書拍封面照，去年底開始減重，瘦了13公斤，還邀請臉書粉絲幫忙監督。2015年開始經營的臉書「ICU醫生陳志金」至今有17萬人追蹤，時而分享病房動人時刻，時而批評醫療時事，比如有立委夾到手指後送急診，有濫用醫療資源之嫌，又占用產後病房，他自創名詞暗諷該名立委要注意「慘後憂鬱症」，嗆辣梗不時讓他登上新聞，臉書單篇文章最高可觸及數百萬人、數萬次分享。

他頗得意寫臉書比寫只有幾個人看的醫學期刊論文更有用，因此更加努力寫臉文，最近集結成書的《ICU重症醫療現場》，內容非衛教，而是一幕幕加護病房人生風景：家屬半夜來灌符水，要怎麼跟神明溝通？該不該拔管、放棄急救？要不要器捐？怎樣醫病溝通？

馬國偏鄉學霸　靠資助

推動溝通的人一坐下來受訪，馬上問我們：「電風扇會不會影響收音，要不要關掉？窗戶要不要打開？自然光是不是比較好？」驚訝他竟然連我們的工作細節都如此照顧周全，他又抱出早已準備好的一大疊舊照片、資料，裡面是他從小到大的成績冊（每個學期都第1名）、各種數學競賽獎狀（也是第1名）、老師寫給他的鼓勵信和紅包、馬來西亞媒體報導學霸如何念書的剪報、台大醫學系每個學期的學雜費收據…。

萬撓是個橡膠、錫礦產業沒落的小鎮，青年多半高中畢業在工廠打工。圖為陳志金家鄉的房子。（陳志金提供）

他高中就拿到奧林匹亞數學競賽馬來西亞第1名，卻因那年政府沒錢，無緣出國晉級世界殿堂。原考慮去澳洲或新加坡念書，最後選擇念台大醫學系，因為生活費最便宜，「福建會館鄉親社團1年給我4,000馬幣（時值約新台幣4萬元），1個數學系教授每年捐2,000馬幣，另外中學校長幫我全校募款2,000馬幣，1年有新台幣8萬元，他們覺得夠用了吧？但台大光1個學期學雜費就3萬元，只好去打工。」

陳志金（左）中學參加華羅庚盃數學比賽獲得第一名，家鄉對他期望高，也有許多恩人、貴人幫助家境清寒的他。（陳志金提供）

異鄉求生大不易，因為口音，他不敢去當數學家教，改去當大樓清潔工，假日跟同鄉去工地挑磚幹粗活，跟班上的天之驕子們天差地遠。他的同班同學、台大公衛系副教授張書森特別照顧他，「請他來我家吃年夜飯，愈來愈熟就很有話聊，他有1、2年週末都到我家吃飯，我們當時就會聊怎麼跟病患、家屬溝通，他對人很敏感。」

ICU醫生陳志金
出生：1972年生於馬來西亞萬撓鎮
學歷：台灣大學醫學系
經歷：台大醫院胸腔科醫師
現職：奇美醫院加護科主治醫師
獲獎：2018年醫策會國家醫療品質獎金獎
 

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