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女園長摸幼童生殖器還吐舌　小男孩懼上學罹「性傷害症候群」

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男童畫出事發當天園長跟他進到廁所，先給他糖果後強行脫褲並撫摸生殖器的示意圖。（圖／讀者提供）

▲男童畫出事發當天園長跟他進到廁所，先給他糖果後強行脫褲並撫摸生殖器的示意圖。（圖／讀者提供）

圖、文／CTWANT

台中市某私立幼兒園遭家屬控訴，幼兒園女園長在2年前趁6歲的兒子在廁所要小解時，先是餵食糖果，接著以協助小便當藉口，強行拉下男童的外褲及內褲，過程中幼童因害怕，尿液不慎濺到園長的手，園長竟觸摸幼童的生殖器長達數分鐘，並伸出舌頭作勢要舔，讓男童從此畏懼上學，事後還出現明顯「性傷害症候群」，家屬花大錢讓孩子讀私立幼兒園，沒想到換來孩子一輩子的陰影。

男童母親小惠（化名）表示2年多來，她帶著孩子到處就醫、做心理諮商，卻始終不見孩子改善，小孩反而經常性的動怒、做惡夢，甚至還出現模仿園長「摸鳥」等怪異行為，家屬驚覺不對勁，多次仔細追問卻未果，只因男童是自閉症患者，平時鮮少說話，讓小惠和丈夫相當焦急。直到有一次在餐桌上，男童拿著湯匙假裝是生殖器來逗弄，並說出：「園長摸我的啾啾」才讓整件事情曝光。

本刊調查，2018年7月某天，幼兒園園長將男童叫到走廊問話，男童因緊張答不出來，先是回到教室要喝水，接著再到廁所要小便，該名女園長一路跟著男童到了廁所，看見男童有尿意，便詢問男童是否需要幫助他上廁所，男童搖頭拒絕，接著園長卻拿出糖果給男童，並強行脫下他的褲子，將他的生殖器握在手中強行幫助排尿，男童被園長突來的舉動嚇壞，不小心尿到園長的手上，女園長歇斯底里地斥責男童，還表示：「你再尿到我，我就拿刀子割你的肉來吃。」

接著，園長持續握著男童的生殖器，直到男童勃起，園長竟對著男童詭笑並伸出舌頭，男童呼喊不要並以雙手摀住臉，羞愧到不能自己；事後，園長還警告男童不可以告訴任何人，此後男童開始出現怪異反應，除了害怕上學外，還會趁著姊姊睡覺時，爬到她身上做出「騎馬」的動作，小惠詢問男童，沒想到男童竟說：「園長也會這樣騎我。」小惠控訴該名女園長行為偏差，且園方嚴重坦護自家人，小惠一家多次尋求各界幫忙卻處處碰壁，讓她心灰意冷。

男童經精神鑑定小組鑑定完後，確認除了本身的自閉症外，更有創傷後壓力症候群。（圖／讀者提供）

▲男童經精神鑑定小組鑑定完後，確認除了本身的自閉症外，更有創傷後壓力症候群。（圖／讀者提供）

小惠拿出孩子的精神診斷證明，表示孩子經精神科醫師鑑定確實有創傷後症候群，也拿出男童事後自己繪製的「現場示意圖」，但事後，園長卻沒有道歉的意願，讓小惠相當氣憤，怒批：「根本拿小孩的童年開玩笑。」

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