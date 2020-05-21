台中大貨車右轉撞直行機車　騎士捲入車底送醫不治

▲蔡姓騎士遭貨車撞擊，警方到場時發現他倒躺於大貨車底下，頭部受創失去生命跡象，經送醫後仍宣告不治。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區21日上午發生一起死亡車禍，蔡姓男子駕駛大貨車行駛於台灣大道六段，疑要右轉進正英路時，與蔡姓騎士發生碰撞，警方獲報到場發現蔡姓騎士倒躺於大貨車底下，頭部受創失去生命跡象，經送醫後仍宣告不治。經酒測雙方無酒精反應，全案訊後警方依過失致死將貨車司機送辦。

警方表示，21日早上9時許，蔡姓男子（60歲）駕駛大貨車行駛於沙鹿區台灣大道時，疑欲從快車道右轉進正英路，不慎撞上同向慢車道的蔡姓機車騎士（39歲），到場時發現蔡姓騎士倒躺於貨車底，頭部受傷、失去生命跡象，經送往光田醫院搶救仍宣告不治。

▲蔡姓男子駕駛大貨車行駛於沙鹿區台灣大道時，疑欲從快車道右轉進正英路，不慎撞上同向慢車道的蔡姓機車騎士。

院方表示，蔡姓騎士送達醫院時，沒有生命跡象，全身多處擦傷、撕裂傷，嚴重氣血胸，經搶救多時，家屬同意放棄急救。

警方訊後依過失致死罪嫌將蔡姓貨車司機移送地檢署偵辦、相驗。警方也呼籲，目前正值梅雨季節、天雨路滑，用路人應隨時提高警覺、遵守交通安全規則及注意前方路況，以避免觸法及憾事發生。

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