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向防疫英雄致敬！寶吉祥交響樂團舉行「120分鐘線上公益音樂會」

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▲▼ 向防疫英雄致敬！寶吉祥交響樂團舉行「120分鐘線上公益音樂會」（圖／寶吉祥交響樂團提供）

▲ 向防疫英雄致敬！寶吉祥交響樂團將於5/26舉行「120分鐘線上公益音樂會」。（圖／寶吉祥交響樂團提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣防疫成績亮眼，獲得國際讚揚，防疫人員功不可沒！寶吉祥集團為向所有辛勞付出的防疫人員致敬，今（22）日宣布將於5月26日晚間7點30分，在國家音樂廳舉辦「樂ㄩㄝˋ與樂ㄌㄜˋ—寶吉祥交響樂團與吳牧野」公益音樂會，全程配合防疫政策採線上直播方式進行，希望能帶給社會正面的能量。

此次音樂會，出自寶吉祥集團總裁的構思，命名音樂會名稱為「樂ㄩㄝˋ與樂ㄌㄜˋ」，精神主軸是「願以音樂向所有防疫人員送上致敬，願以音樂讓台灣民眾得免疫之樂」，包含著企業家對社會的關懷、修行者對眾生的慈悲，對守候這塊土地的人，有深深的感謝，也對這塊土地上的人有濃厚的溫情。

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▲▼ 向防疫英雄致敬！寶吉祥交響樂團舉行「120分鐘線上公益音樂會」（圖／寶吉祥交響樂團提供）

▲ 樂團成員於記者會上，共同以小提琴、大鍵琴演奏樂曲。（圖／寶吉祥交響樂團提供）

適逢全球遭逢疫情磨難，台灣防疫成效起了示範作用，為表達對防疫人員的感念，還有疫情影響所有人的生活層面，且帶來許多心理壓力，因此寶吉祥交響樂團期盼透過音樂的療癒力量，撫慰社會的惶恐不安。

「樂ㄩㄝˋ與樂ㄌㄜˋ—寶吉祥交響樂團與吳牧野」公益音樂會，曲目包含雷史畢基：魯特琴古代風格舞曲-第三號組曲、柴可夫斯基：C大調絃樂小夜曲、吳牧野：緣（鋼琴獨奏，影帶播出）、海頓：D大調104號交響曲「倫敦」，總長度為120分鐘。觀眾可於緯來育樂台(71台)、網路平台歡樂看Fain TV收看。

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