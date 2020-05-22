裝潢工自稱「加拿大漢醫學院」受訓　婦胸扎6針「肺像扁塌氣球」慘死



▲葉姓裝潢工自稱受過加拿大漢醫學院訓練，不過在台灣並未取得醫師執照。（示意圖／視覺中國）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名67歲張姓婦人日前找上葉姓密醫針灸，結果扎針沒多就就陷入昏厥，最後送醫不治，檢警21日解剖複驗後發現，張婦有氣胸現象，肺部就像扁塌的氣球，對照葉男施針的部位，研判是應該是施針釀禍，而葉姓密醫也被查出其實是名裝潢工，自稱曾往加拿大受過訓練，根本沒有台灣的醫師執照，卻到處為人施針治療，警方已依法將他依業務過失致死、違反醫師法送辦。

57歲的葉男是名裝潢工人，他自稱幾年前飛往加拿大的「加拿大漢醫學院」受過治療師訓練並取得執照，不過葉男並為擁有台灣醫師執照，沒想到19日幫患有帕金森氏症的張婦施針後就發生了不幸。

張婦患有帕金森氏症與慢性肺部疾病，她見中風的堂嫂經施針後還能恢復行走，也興沖沖的與丈夫前往求診，希望能治好多年舊疾。只是葉男在她的左右胸各紮3針後，張婦就開始喊不舒服，葉男緊急為她拔針，不過張婦仍陷入昏厥，葉男緊急為她施做CPR，張婦送醫後仍宣告不治。

檢方21日解剖複驗，發現張婦左右胸各被扎了3針、肺部出現氣胸，研判是葉男不當施針造成，新竹縣衛生局也表示，沒有醫師執照卻實施醫療行為已明確違反《醫師法》，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金，而葉男也將依業務過失致死、違反醫師法送辦。

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