連續40天無本土病例！　新冠肺炎「增至408人」解隔離

▲中央流行疫情指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣新冠肺炎維持441人染疫，增至408人解隔離。中央流行疫情指揮中心指揮官今（22）日表示，441例確診個案，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，其中7人死亡，408人解除隔離，其餘持續住院隔離中。此外，滯留斯里蘭卡與馬爾地夫的國人，也於21日傍晚抵台，其中5人反應有症狀，所幸經採檢都是陰性。

指揮中心指出，全球累計5,126,141例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,600,769例、俄羅斯317,554例、巴西291,579例、英國250,908例及西班牙233,037例為多；病例中331,648例死亡，以美國95,873例、英國36,042例、義大利32,486例、法國28,215例及西班牙27,940例為多。

請繼續往下閱讀...

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。

自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。