美上千名AP考生成績掛蛋　iphone照片格式「HEIC」太特別

▲上千名考生線上考試因為檔案錯誤，導致AP成績掛蛋。（示意圖／取自免費圖庫pxhere ）

實習記者施怡妏／綜合報導

受到疫情影響，美國AP（Advanced Placement）先修課程考試改為線上進行，考生可以利用電腦做答，或是寫在紙上，再利用手機將JPG、JPEG或PNG格式的照片檔案上傳，但部分考生使用iphone手機，照片檔案則是HEIC格式輸出，無法順利上傳照片檔案，意外讓上千名的考生成績掛蛋，被迫重新參加考試。

綜合外媒報導，蘋果近年來為了要壓縮檔案，又不破壞照片的畫質，改採用特殊的HEIC格式輸出，目前也有少數的Android系統也跟進，但有許多軟體是不支援這項檔案格式。美國考生因為無法順利上傳檔案，導致成績掛蛋，讓他們更生氣的是，AP大考中心沒有提前告知這些問題，僅透過Twitter進行公告，以及轉檔教學。

洛杉磯高中生布萊納（Nick Bryner）表示，當他AP考試作答完成之後，用iphone拍下照片要上傳時，透過Windows進行轉檔時，網頁一直停留在「轉檔中」，直到作答時間結束，他還沒將答案上傳。此外，也有許多考生抱怨，「不是每個人都有推特帳號」，很多人都不知道使用iphone該怎麼變更檔案格式。

目前有超過2萬名學生連署，希望能夠提交當時寫下的答案而免於重考，但目前官方還沒有做出進一步的回應，未通過此次AP考試的考生，可以在三週後參加重考，官方也會透過電子郵件，傳送照片轉檔的教學。

根據AP的官方twitter貼文，用iphone進行照片檔案更換步驟為：

1.打開「設定」（Setting）

2.點選「相機」（Camera）

3.點選「格式」（Formats）

4.將打勾選項改為「最相容」（Most Compatible）

改為最相容之後，照片檔案將變更為JPEG檔。

▼iphone照片轉檔。（圖／翻攝自Twitter／@APforStudents）