　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日外務副相挺台入世衛！為台發聲：不容許台灣被獨裁國蹂躪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 日外務副相挺台入世衛 不容台灣人遭獨裁國蹂躪。（圖／取自鈴木馨祐推特）

▲日外務副相鈴木馨祐。（圖／取自鈴木馨祐推特）

文／中央社記者楊明珠東京21日專電

日本外務副大臣鈴木馨祐今天在部落格上傳文章，力挺台灣參加世界衛生組織（WHO）。他說，台灣在安全保障上對日本很重要，絕不容許台灣人遭共產黨獨裁軍事大國蹂躪。

現任眾議員的鈴木馨祐在livedoor部落格上傳文章，首先對台灣經由民主選舉，選出總統蔡英文、副總統賴清德，兩人20日就職一事表達敬意與賀意。

鈴木表示，誠如日本首相安倍晉三明言「對日本而言，台灣是共享基本價值觀的重要的夥伴、重要的友人」，每當災害發生時，台日互相進行各層級的支援、人員往來、經濟合作密切，互相懷有強烈的親近感。台日相鄰，且共同面對持續做出挑釁行為的中國這個強大的軍事獨裁國家的威脅，台日是生命共同體。

他說，日本是世界上少數面臨嚴峻的安全保障環境的國家，對日本來說，基於國家利益的觀點，台灣所具有的意義難以計數。日本須再度認清一個事實，台灣的安全與台日關係的加強，對日本而言相當重要。

他指出，在安全保障方面，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，媒體報導美軍的航空母艦等運作受到影響，在此情況下，東海、台灣海峽、南海的和平與穩定，對日本的安全保障而言極為重要。而中國軍方屢次在釣魚台海域入侵「領海」、在宮古海域、台灣週邊等屢屢做出軍事性的挑釁行動。

他強調，台灣共享自由、民主、人權、法治、航行的自由等價值一事，對日本來說是難以取代的財產。日本絕對不能容許生活在這種自由社會的人們被共產黨一黨獨裁的軍事大國蹂躪。

鈴木指出，世界衛生大會（WHA）本週已舉行，這次因發生於中國的武漢肺炎的關係，很多人都知道世界衛生組織。不僅是WHO、國際民航組織（ICAO）等其他國際組織，台灣想加入都受到中國阻撓，這不僅對日本、且對國際和平與安全而言，都具有實質的大風險。

有關WHO，日本再三主張讓台灣參加世界衛生大會，台灣對於2019冠狀病毒疾病的防疫有成，世界若能共享台灣的教訓與經驗的話，理應會對世人的生命、健康帶來極重要的意義。

鈴木說，台灣是民主的社會，擁有2000多萬人口，且與中國相鄰，在疫情初期將疫情控制住，這樣的成果之所以無法被全世界分享，都是因為WHO被WHO秘書處、共產黨一黨獨裁軍事大國中國的政治思維所擺佈。講求科學觀點的WHO被抨擊為重視特定國家的政治思維勝於人命、健康，WHO應深切反省。

鈴木認為，台灣參加ICAO也很重要的。在飛安上，因中國的政治意圖衍生地理上的空白，不讓台灣參加ICAO，對於與台灣相鄰的日本來說，面臨各種風險，受害將是最大的。

他說，從日本的國民、旅日人士的安全、安心的人道觀點來看，絕無法容許中國的粗暴舉動與國際組織秘書處的無作為。

►防疫期間也要一樣美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

ET快訊
台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒：整夜都不用睡...市府說
獨／高雄強降雨！左營水淹超過腳踝　她開不了店門嘆：雨下太誇張
周杰倫東區喝下午茶同框4男神！「舉冰打卡」網求坐旁邊桌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華為孟晚舟引渡案27日公布最新裁決！　可能下周就重獲自由

「港版國安法」若通過　白宮前官員：基本法成廢紙、剝去一國兩制外衣

川普「沒戴口罩」參觀福特工廠：我剛有戴…但不想被鏡頭拍到

全美死亡近10萬…降半旗3天哀悼　川普：第2波疫情爆發也不會鎖國

白宮20頁最新對中戰略報告：全面遏制中國擴張、與台灣維持強大關係

《紐約時報》：北京推「港版國安法」壓制抗爭　恐懼憤怒再起

美議員提決議案！譴責中國「剝奪香港自由權」　裴洛西：完全不尊重法治

日外務副相挺台入世衛！為台發聲：不容許台灣被獨裁國蹂躪

更新／錄下白人父子槍殺非裔男畫面　攝影者被逮「身揹2重罪嫌」

臉書最快5年達成「50％員工在家工作」　祖克柏視為機會：廣納不同人才

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

台中中華路夜市「凌晨遭縱火」 　波及14店家！嫌犯稱：心情不好

華為孟晚舟引渡案27日公布最新裁決！　可能下周就重獲自由

「港版國安法」若通過　白宮前官員：基本法成廢紙、剝去一國兩制外衣

川普「沒戴口罩」參觀福特工廠：我剛有戴…但不想被鏡頭拍到

全美死亡近10萬…降半旗3天哀悼　川普：第2波疫情爆發也不會鎖國

白宮20頁最新對中戰略報告：全面遏制中國擴張、與台灣維持強大關係

《紐約時報》：北京推「港版國安法」壓制抗爭　恐懼憤怒再起

美議員提決議案！譴責中國「剝奪香港自由權」　裴洛西：完全不尊重法治

日外務副相挺台入世衛！為台發聲：不容許台灣被獨裁國蹂躪

更新／錄下白人父子槍殺非裔男畫面　攝影者被逮「身揹2重罪嫌」

臉書最快5年達成「50％員工在家工作」　祖克柏視為機會：廣納不同人才

譚兵讀武／曾喊出「第458次嚴重警告」　中美嗆聲的背後...只因軍事力量不對等

暴雨襲台！南投、高雄9條土石流紅色警戒　7縣442條黃色警戒

主角都是「魯蛇」、網路霸凌和性侵議題搬上舞台！故事工廠夏日重返劇場

中職／伯納找到新工作　訓練中心教練培育年輕投手

慧洋海運擬配發1.75元股利　現金殖利率達6.2%

安心用餐認明2版「宣言單張」　食藥署：只要做到4要求都能貼

每天1～2杯咖啡…肝癌風險降42%！肝臟「最愛10大養分」曝光了

人大審「港區國安法」　陸委會批：侵害民主人權自由

快訊／陳其邁表態：6月6日我應該會回去投票

「防疫旅遊」第一槍！新北、金門簽訂互惠旅遊 6/3第一批業者包機

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

國際熱門新聞

羅德曼暗示金正恩病重　妹妹掌權

印尼「屍傳人」感染　開棺為為死者洗澡慘中鏢

越南嫰模穿「口罩比基尼」惹眾怒

全球40天暴增300萬確診、21萬死

港版國安法　川普：美將強烈反應

朝保全打噴嚏　台女在新加坡挨告

更／錄下白人父子槍殺非裔男　攝影者被逮

俄女護士好熱　透明防護衣內只穿內衣

中國推香港版國安法　美國務院警告強力譴責

港版國安法　美兩黨參議員提案制裁

她工廠內蹲馬桶直接產子　起身冷看嬰屍漂

昔「摔角新星」慘殺2女　仍有44女失聯

美議員：美國會與香港人站在一起

氣旋安芬強襲　印度孟加拉84死

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

全台縣市22日　停班停課懶人包

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

何如芸半夜突發「不自殺宣言」驚恐字眼網催報警

即／台中深夜3車追撞起火！他困住成焦屍慘死

周杰倫東區喝下午茶同框4男神！網：可以坐旁邊桌嗎

快訊／車深夜遇淹水狂倒退　台南人：不用睡了

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

拒絕加入口罩國家隊牟利逾2千萬 檢警調查獲

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面