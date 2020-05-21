資收個體戶補助全台僅1602人申請！每月調高至5千沒用　環保署：地方執行偏差

▲環保署表示，將加強宣導資收關懷計劃。（示意圖／桃園市環保局提供）



記者許展溢／台北報導

民進黨立委劉建國今（21日）在立法院衛環委員會提到今年第一季民眾參與資收關懷計畫比率太低。環保署晚上回應，只要實際回收資源物的民眾，向各地方環保機關登記列冊的資收個體戶，都可參加資收關懷計畫，沒有其他任何身分限制。

新冠肺炎疫情衝擊各產業，環保署5月7日召開記者會宣布，為穩定回收處理體系運作，5月起至10月底，支出約1.7億，提高廢塑膠容器及廢紙餐具回收清除處理補貼費外，其中投入8500萬元經費在「資收關懷計畫」中，資收個體業者回收補貼金額將從原本每人上限3500元補助，提高至5000元。目前全台有604家回收業者，從業人員約7000人，統計至去年底，底下個體戶有12380人，全時工作者約1800人。

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劉建國質疑，該政策照理要有很多人申請，今年第一季列冊有9051人，全台難道有這麼少？且真正申請的竟只有1602人，實在太少，完全是宣導不足。環保署署長張子敬回應，當初計畫開始，自己和3位副署長到各縣市宣傳推動，目前看來可能是地方執行有偏差，會馬上檢討。

▲張子敬表示，資收關懷計劃可能是地方執行有偏差。（圖／記者屠惠剛攝）



環保署資源回收管理基金管理會執秘顏旭明說明，自108年起推動「資收關懷計畫」，其目的是為促進低回收項目的回收成效，及增加資收個體戶收入。個體戶將撿到的應回收廢棄物交給清潔隊，即可依重（數）量計價獲得補助。各地以撿拾資收物為生的民眾，不限資格，可就近向所在環保局洽詢登記，統計109年第1季登記之資收個體戶約9051人。

顏旭明指出，在疫情期間，一般回收物價格普遍下滑，資收關懷計畫提供普遍優於回收市場的價格，加大對第一線資收個體戶的照顧，如廢紙容器補助單價為每公斤18元，高於市場價格1.4元；廢玻璃容器補助單價每公斤7元，高於市場價格0.5元等。資收個體戶可以多樣化項目來組合收集，獲每人每月最高5000元補助。環保署強調，會偕同各地方環保局一起加強宣導，鼓勵更多民眾參加資收關懷計畫，並呼籲各地從事撿拾資收物為生的個體戶，可就近向環保機關洽詢如何參加及瞭解資收關懷計畫的相關內容。

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