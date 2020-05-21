向第一線醫護人員致敬　歐立達致贈科技減壓足墊給部立桃園醫院

▲歐立達公司董事長陳逸弘（左）21日致贈部立桃園醫院醫護人員185雙科技減壓足墊，由部桃院長徐永年代表接受。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應全球新冠肺炎（COVID-19）延燒，在台灣第一線醫護人員防疫堅守崗位成效讓全球刮目相看，歐利達公司為感謝醫護防疫英雄的奉獻，21日由董事長陳逸弘趕赴衛福部立桃園醫院致贈185雙科技減壓足墊向醫護人員致敬，院長徐永年感謝歐立達公司慷慨捐贈，醫護人員未來將持續守護國人健康而努力。

徐永年表示，感謝歐立達公司董事長陳逸弘捐贈，送給醫院醫護人員如此貼心禮物，讓醫護人員的雙腳可以減壓，避免因久站帶來的工作傷害，使得雙腳減輕壓力更舒適，尤其是需要長時間站立的護理同仁更有輕鬆生理與愉悅的心理，直接反映在病人的照護上，未來更將守護桃園市民健康，永遠站在防疫的第一線，為國人健康把關。

▲歐立達公司董事長陳逸弘（西裝者）致贈部立桃園醫院醫護人員科技減壓足墊，院長徐永年與醫護人員一同接受。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳逸弘指出，在新冠肺炎疫情期間，辛苦的醫護人員冒著高度風險，不辭辛勞為全民健康安全把關，因此帶來185雙由任教於國立陽明大學教授楊世偉帶領的研究團隊富足康科技足墊，減輕醫護人員久站的腰痠肩頸硬，透過由動態力學科技，可讓身體肌肉、筋膜使用有效率，疲勞不隔夜，以表達對醫護人員的敬意，疫情重創經濟，世界各地都在此次劫難中，台灣隨著零確診人數天數越來越多，由衷感謝所有醫護人員對防疫的付出與努力。

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