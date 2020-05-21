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王鴻薇質疑是「錢櫃門神」　北市府：若協商破局會協助團訟

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▲▼台北市議員王鴻薇質詢法務局長袁秀慧、勞動局長陳信瑜。（圖／翻攝台北市議會直播）

▲台北市議員王鴻薇質詢法務局長袁秀慧、勞動局長陳信瑜。（圖／翻攝台北市議會直播）

記者黃巈禾／台北報導

北市林森錢櫃惡火釀6死，其中1位是員工。台北市議員王鴻薇21日質詢痛批，法務局長袁秀慧、勞動局長陳信瑜是「謝系出身」，才對罹難者家屬態度消極，根本是「錢櫃門神」。袁秀慧重申，若協商破局，會協助家屬團體訴訟。陳信瑜則強調，待消防相關調查結束後，會加重罰則。

王鴻薇表示，北市府對外宣稱為了保障受害者權益，會讓業者做信託，以免發生脫產，也讓業者自行估算賠償金額，如今所有罹難者公祭都舉行了，信託金額多少錢？

法務局長袁秀慧回應，業者認為不需要透過信託，所以並未答應信託，目前暫時把死者賠償金提高至200萬，重傷者再給10萬，5月8日說明會後，針對民眾需求，願意接受消費平台來做申訴和調解，從這週開始已陸續安排，總計受理32件。

王鴻薇指出，「你們覺得現在市政府的作為，可以充分保障現在受害者，以及其受害者家屬的權益嗎？沒有信託，沒有假扣押」，過去新北市八仙塵爆、台中火災，市府非常快速提出假扣押，現在拖來拖去，當時還說要讓業者信託，且董事長也沒露面，很多家屬希望董事長出面表示誠意，「市政府的態度會不會太消極？局長，你為什麼對錢櫃、對練台生董事長那麼好？」

袁秀慧回應，「我覺得我沒有對他很好，我不認識他」，市府態度是希望家屬盡速得到賠償。王鴻薇追問「200萬夠了？」袁秀慧回應「200萬當然還不夠啊！那不會是賠償亡者最終金額。」王鴻薇質疑，業者不信託，「他不甩你，你也無所謂」，反而幫業者協調，希望家屬能夠接受，「先給你200萬，未來再看著辦」。袁秀慧重申，若提出的金額，業者不接受，後面就進行團訟的部分。

王鴻薇再問，錢櫃有員工罹難，屬重大職災，目前勞動局有沒有做勞動檢查？勞動局長陳信瑜回應「有」，4月27日、5月1日都有去。王鴻薇又問檢查完後有對錢櫃做出任何裁罰？陳信瑜回應，根據錢櫃7家分店勞動檢查紀錄，有做出需要限期改善，以及還有部分是有罰則的，5月6日就把罰單開出去，包括勞工休息時數不足，「這些都不多，總共才6萬元」，林森店還沒辦法檢查，要等消防法相關調查結束。

王鴻薇質疑，發生員工罹難這麼大的職災事件，勞動局居然沒開一張罰單，反而是開其他分店6萬元，把勞動安全推到消防法？陳信瑜解釋，「不不不」，等消防相關調查結束後，「我們就會追著這個法，加重罰則」，並不是不罰；另外，對於有需要限期改善的項目，有要求其他分店限期改善，而林森店5月1日後勞動局才被准進入，目前已採證部分，並約詢當時相關衛管人員口頭詢問，最後調查結果，仍依消防法相關規定；至於災害調查，「是消防局的權責，不是我們」。

王鴻薇批評，這麼大的職災事件，法務局對保障罹難者與家屬未來賠償權益，採取消極作為，假扣押不做，業者信託就算了，還幫業者協調，而勞動局到現在為止一張罰單也沒開出，有人質疑法務局、勞動局兩位局長與駐日代表謝長廷有深厚淵源，和海董有淵源，「練董和海董兩個人是投資夥伴，所以有人來問我，他說議員你不覺得我們在市政府裡面，兩位過去謝系出身的局長，對於整個錢櫃都是輕輕放下，你們兩位是門神嗎？」

陳信瑜解釋「絕對不是」。王鴻薇再指，這麼嚴重的職災，看不到勞動局的角色，法務局對於給家屬的賠償也如此消極，對得起罹難員工和顧客嗎？

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