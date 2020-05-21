蛙人拚過天堂路！女友「含淚一吻」他爬完…畫面惹哭網友

▲海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊150期誕生12位新科蛙人。（圖／翻攝青年日報YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊第150期學員，經歷6天5夜極限訓練後，在教官、家人及女友的見證下，爬過佈滿咕咾石的「天堂路」接過蛙人臂章，成為合格的兩棲蛙人。12名合格學員中，不少人結訓後抱著家人及愛人痛哭，感人的畫面讓網友看完也濕了眼眶。

據《青年日報》報導，150期學員在左營厚綵營區舉行天堂路測驗，學員需在咕咾石上做出各種動作，一旁不時會有海水潑出，讓傷口更加刺痛；另外，倘若動作不確實，還會被教練要求再做一次。

▲學員在女友的鼓勵下，順利完成天堂路。（圖／翻攝青年日報YouTube）



其中，一名學員的動作、精神在測驗中開始沒力及渙散，教官注意到後馬上大聲詢問「是不是在想女朋友？」學員立刻立正站好，有點動搖地喊出「沒」，但下秒改口「有…有！」

教官見狀說「再給你看一次」，學員立刻衝到女友面前，大聲喊出「我愛妳」後隨即深吻。此時，教練要女友叫男友回到天堂路，女方才不捨地推開男友，看著另一半繼續撐完訓練。

▲完成與媽媽的承諾，瞬間惹哭網友。（圖／翻攝青年日報YouTube）



也有一名蛙人接過蛙人臂章後，馬上哭了出來，筆直地走向媽媽跟奶奶，將臂章拿到對方的手上大喊，「媽媽，給妳的母親節禮物，我說到做到了」，大家抱在一起痛哭，都為兒子、孫子可以通過天堂路感到驕傲。

海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊150期學員共12人完成訓練，指揮官王中將親授蛙人臂章，再由家屬餵食象徵「苦盡甘來」的糖；這些精銳的蛙人也將投入海軍陸戰隊，守護國家安全。

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