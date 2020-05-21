摩根大通：台積電獨吞iPhone 12處理器訂單　三星幾乎沒局

▲台積電可望全拿今年蘋果處理器訂單。（圖／CFP）

記者謝仁傑／綜合報導

據外資摩根大通（JPMorgan）調查，蘋果今年發布 iPhone SE 的處理器，全部由台積電代工，且可望在取得下半年四款 iPhone 12 的處理器訂單，這代表今年蘋果手機的處理器全被台積電吃下，晶圓龍頭三星幾乎無利可圖。據悉，台積電以5奈米技術為蘋果代工下半年的 iPhone 處理器。

摩根大通最新一期的蘋概股報告中，揭露 iPhone SE2 和 iPhone 12 系列完整的供應鏈名單，其中處理器代工訂單由台積電獨吞，此外包括前、後鏡頭、組裝代工和處理器探針卡測試，也全由台廠供應。iPhone 12 系列中，5.4吋和6.1吋的相機鏡頭，由大立光和玉晶光拿下，比重為45：55；而6.1吋和6.7吋的相機鏡頭，大立光和玉晶光佔比則為60：40。

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摩根大通預估，台積電今年靠著 iPhone 的營收佔比約18％，在蘋果整體貢獻的比重則達兩成。

法人認為，市場下半年對蘋果新機抱有很大的期待，屆時一旦全球疫情緩解，經濟勢必會對消費性產品有報復性需求，屆時關於川普的華為禁令對台積電造成的打擊，也可能因此得到緩衝。

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