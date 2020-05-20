小英記者會爆紅！「口譯界張鈞甯」錄取哈佛了　曝近況：放棄很難得的機會

▲連翊婷畢業於台大社會系，最近又錄取哈佛。（圖／翻攝自IG／yeeeeeeting）

記者周亭瑋／綜合報導

當初在蔡英文選後國際記者會上，擔任翻譯官的連翊婷，因亮眼外型及輕柔的聲音，受到廣大關注，擁有高學歷的她如今更錄取哈佛，昨日她在臉書分享近況，也透露為了做喜歡的事，放棄了一些很難得的機會。

眼看副總統陳建仁卸任，回到中研院繼續學術研究，連翊婷昨日在臉書感性寫道，「副總統是那種我看著他時，會心情激動地覺得，以後好想成為這樣的大人的人！之前很榮幸有機會幫忙處理他去大學巡迴演講的行程，言談之中，他對學術的熱情也溢於言表。」

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連翊婷表示，「像他這樣在學術研究領域盡情揮灑並有所成，還能回饋於幫助國家往蓬勃、健康的方向邁進，一直是我也很嚮往的career path，所以雖然去年選舉很忙，常常回email回到半夜，還是很嚴格地逼自己去申請一些可以繼續做政策研究的學校，每個禮拜都按部就班的把計畫完成，到底怎麼做到的，現在已經想不起來了，最後也很驚喜的錄取哈佛。」

▲連翊婷擔任國際記者會口譯。（圖／翻攝自IG／yeeeeeeting）

她透露，如果情況允許今年就會出發，「為了繼續做喜歡的事情，其實也要放棄一些很難得的機會，這陣子都沈浸在一種憂鬱、可惜的心情裡，很慶幸並沒有影響我的工作效率，但昨天早上看到副總統就覺得被點亮了，而且神奇的多了一點堅定跟勇敢。」

在結束近3年的政治工作後，連翊婷期望能繼續在學術的路上耕耘，藉由做研究，說台灣的故事，「也希望在未來能有機會像副總統一樣，以專業對我最喜歡的臺灣有所貢獻。」

連翊婷IG全文連結：

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