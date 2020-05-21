印度空軍採購450架戰鬥機　陸軍事專家：性能難抗殲-11

▲由印度斯坦航空有限公司開發的輕型戰鬥機，用以取代正在老化的米格-21戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

印度空軍司令先前公布，未來35年內將採購450架戰鬥機，佈署在印度北部和西部的邊境，填補被逐步淘汰的米格21（MiG-21）和米格27（MiG-27）在近10個飛行中隊的空缺。大陸軍事專家在接受《環球時報》採訪時指稱，印度採購清單中的戰機，無法與大陸戰機相抗衡，難以造成壓力。

在印度空軍的計畫當中，將在未來35年內採購36架法國製疾風戰鬥機（Rafale）、114架國產多用途戰機(MFA)、100架國產先進中型戰機（AMCA），以及超過200架光輝輕型戰機（LCA）。

印度空軍發言人RKS Bhadauria透露，在採購計畫當中，預計讓114架多用途戰機實現本土製造的目的，「我認為就我們的技術而言，現在正是本土生產的最佳時機，與交付飛機有關的產業應該迅速解決問題，並挑戰在時限內交付，這對於研製新一代戰機相當重要。」

根據《環球時報》報導，大陸的軍事家指出，在印度的採購計畫當中，國產的光輝輕型戰機性能與梟龍戰機相當，但梟龍戰機已經發展至Block 3型，這可能是升級版光輝戰機（LCAMk2）所望向的目標。

此外，專家進一步表示，在計畫當中，較具威脅性的應屬疾風戰鬥機，對比於早期版本的梟龍戰鬥機和F-16可能具有優勢，卻很難對抗具有跨代優勢的中國隱形戰鬥機。

美國目前正向印度推銷F-21戰鬥機，將更新搭載的武器及航電設備，加上36疾風戰鬥機與114架國產多用途戰機，整體看來，這個級別應與大陸的殲-10C和殲-16在同一個層次，屬於3.5代的戰機。雖然印度國產的LCA系列戰鬥機未來裝備數量可能最多，但性能總體上要遜色於中國殲-10和殲-11系列，無法對中國形成壓力。