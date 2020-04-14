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太緊張！他搭疾風戰鬥機「誤按彈射鈕」...當場被彈飛到半空中

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法國達梭公司所生產飆風戰機（Rafale），目前也是法國空軍的主力戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國達梭公司所生產疾風戰鬥機（Rafale），目前也是法國空軍的主力戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

法國一名64歲的男子在員工旅遊期間，公司為他送上驚喜禮物，讓他到到聖迪濟耶（Saint-Dizier）空軍基地搭乘疾風戰鬥機B型（Rafale B），但他實在太緊張害怕，起飛時不小心按到彈射按鈕，當場直接從戰鬥機內彈飛到空中，所幸座椅配有降落傘，讓他安全降落，身上的傷勢並沒有很嚴重。

根據CNN報導，該名男子不願意透露姓名，他表示，從來沒有說過自己想要做戰鬥機，也沒有任何軍事相關的經驗，於是在充滿緊張及壓力的情況之下搭乘戰鬥機。由於男子手上配戴的手錶是可以量測心跳的，法國航空調查人員發現，在起飛之前，他的心跳高達每分鐘136到142次跳動。

▲▼ 法國飆風戰鬥機（Rafale）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國飆風戰鬥機（Rafale）。（圖／達志影像／美聯社）

當戰鬥機開始往上飛行至2500英尺（約762公尺）高度時，男子因為緊張害怕，開始伸手想抓住東西支撐，但是卻不小心按到座椅彈射紐，當場直接從戰鬥機內噴射出去。更危險的是，男子在出發時沒有戴好安全頭盔，頭盔也當場飛出去，但幸運的是，戰鬥機的座椅配有降落傘設備，他才得以安全降落在農田內，隨後立刻將他送往醫院。

調查結果指出，由於戰鬥機突然起飛爬升，男子在極大的壓力之下，才會做出伸手抓東西的反射動作；雖然在座椅彈出後，飛行員的臉部受到一些傷害，但沒有因此跟著飛出去，隨後也跟著安全降落在地面。疾風戰鬥機B型（Rafale B）目前在法國空軍服役，最高速度將近每小時1400公里。

 
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