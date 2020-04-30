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【廣編】國內氣泡水激戰打滿三年持續正成長　「Cheers氣泡水」坐穩第一　再推「經典檸檬風味」

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▲▼cheers氣泡水,氣泡水,檸檬氣泡水,檸檬風味。（圖／業者提供）

▲「Cheers氣泡水」以經典風味出發，推出「檸檬氣泡水」，特別選用國境之南的四季檸檬原汁，是炎炎夏日趕走暑氣的最佳選擇。

圖、文／泰山Cheers氣泡水提供

台灣氣泡水市場今年依然競爭激烈，至四月份已經有超過10支新品上市，而自上市以來一直保持第一名佳績的「Cheers氣泡水」，2020年更以全新單品「檸檬氣泡水」搶市！

「Cheers氣泡水」自2017年上市後，每年陸續推出經典原味、蜂蜜及氣量分級的強氣泡水；同時也依水果時令推出過草莓及黃金柚等限量商品。

今年「Cheers氣泡水」以經典風味的角度出發，正式推出消費者平時最常敲碗詢問的「檸檬氣泡水」，以綿密氣泡的絕佳口感為基礎，此次特別選用國境之南的四季檸檬原汁，帶有檸檬清香又無糖無熱量，是炎炎夏日趕走暑氣的最佳選擇。

「Cheers氣泡水」從原味的簡約時尚湖水綠包裝，成功營造時尚單品的形象。這次檸檬氣泡水瓶身設計延續經典色系概念，採用清爽檸檬綠，為飲用者打造清新可愛的氛圍！即日起，「Cheers檸檬氣泡水」在各大通路陸續上市，新品上市期間享有嚐鮮價單件28、兩件49元的優惠，邀請消費者一起體驗夏日暢快檸香的新鮮快感。

為慶祝昨（4/29）防疫傳出好消息四度零確診，Cheers再加碼4/29下午5時起在7-11推出「0確診真的好強，第2瓶0元」活動，以「Cheers EX強氣泡水」的5GV強烈霸氣為台灣加油！一起Cheers！

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