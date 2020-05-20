女記者「車頭燈」狂閃爆紅！起底和「學姐」輔大同班...本尊現身說話了

▲▼黃韻澄面容姣好，身材更是火辣 。（圖／翻攝自黃韻澄IG，下同）

記者黃彥傑、陳以昇／新北報導

交通部長林佳龍19日接受記者訪問時，鏡頭意外拍到胸圍「超兇」的戴著口罩的女記者，網友熱烈討論好奇她的真面目，原來她是寰宇電視記者，也是兼任主播，主跑黨政新聞，就讀輔大時就是校園美女，她向《ETtoday新聞雲》表示，「謝謝大家關注，我雖然活得很自我，但不是高調的人」。

因為台鐵台北車站大廳是否開放的議題，交通部長林佳龍言論引起軒然大波，19日接受記者訪問，新聞鏡頭卻意外拍到一名女記者戴著口罩，穿著削肩緊身藍色上衣，露出白皙手臂，畫面卻整個聚焦在她「超兇」的豐滿上圍，引發網友暴動，網路上熱烈討論她到底是誰。

據調查，這名女記者是28歲的黃韻澄，輔大新聞系畢業，現在是寰宇新聞台記者，也是兼任主播，過去就讀輔仁大學時就是校園美女，拍過輔大美女月曆，畢業後就進入新聞圈，目前跑黨政新聞，主跑國民黨線，跟民眾黨「學姐」黃瀞瑩也是同班同學。

新聞揭露後，她向《ETtoday新聞雲》表示，已在個人IG寫下心情「謝謝大家關注，我雖然活得很自我，但不是高調的人。雖然我不認為自己胸部多大，而且被拍的照片明明很醜啊！但我對自己長相有信心，因為沒整過不普世，相信有我個人特色。總之 謝謝大家的關心！不在IG說我是誰，是因為我都只放網美照，跟我的專業比較無關，這世界真的不缺美女，我還是活得很自我」。