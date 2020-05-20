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蝦皮神複製「我錯了」隔空道歉女孩！懺悔還附商品Link　網笑炸：最強行銷

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▲▼羅志祥,周揚青。（圖／翻攝自Facebook／羅志祥）

▲羅志祥520貼出懺悔文道歉周揚青。（圖／翻攝自Facebook／羅志祥）

網搜小組／鄺郁庭報導

羅志祥今（20）日突然發7千多字記事長文，在520這天隔空向周揚青道歉、示好，看似深情的一舉動，外界不但不買單，還紛紛議論狂酸，砲轟是挽形象作秀。就有電商平台馬上跟上「時事」，也在臉書粉絲專頁貼出一篇記事長文，開了第一砲惡搞文模仿，文中還不忘附上商品傳送門，讓網友直笑「小編不要走那麼前面好不好！」

羅志祥發出道歉文不久後，「蝦皮購物 (Shopee)」小編也有樣學樣，中午12點半在粉絲專頁發文，挑了從5月15日到5月20日的記事來懺悔，「很抱歉 最後這一篇 我沒有傳給妳」、「我選擇公開的方式 完成妳一直想實現的願望」、「女孩：兒子 可以快點出去交一個女朋友嗎 拜託！」「這一次 我答應妳 由我來跟大家分享 我單身 32 年的故事……」。

請繼續往下閱讀...

其中，多句經典也被惡搞改編，像是一開始羅志祥重複發了17日的貼文；主題「甜甜的」被小編改成「酸酸的」；「任意門」被小編改成「小叮噹」，文中似乎還故意提到「蝴蝶餅乾」，難免讓人聯想「蝴蝶姐姐」愷樂。最後小編也在文末曝光「女孩」視角，原來對象是母親大人，不忘hashtag告白「#媽媽520」。

貼文吸引網友們笑噴朝聖，「真的比檸檬還酸勒」、「這小編太快了吧」、「長度是不是不夠 XDDDD」、「這小編速度太快我跟不上！強」、「小編母湯哦～比高鐵還快的光速」、「哈哈哈這篇貼文抵100篇……小編今天可以收工了」、「連17號的重複梗都有get到，我會笑瘋」、「不要那麼講求時事啦哈哈哈哈哈」、「最強行銷化七千字小學生作文為商機在此。」

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