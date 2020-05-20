　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

BBC整理蔡英文新任期6大挑戰！「防疫外交」成果有限　社會對立添不安

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼總統就職典禮，蔡英文就職演說。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲ 蔡英文今早發表520就職演說。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

總統蔡英文今（20）日上午正式宣誓就職，展開第二任期。BBC中文網指出，她過去4年獲得年輕人及國際認可，卻也撕裂台灣內部，成為新任期的隱憂。文中根據多名專家說法，整理蔡英文將面臨的問題，包括民進黨及國民黨裂痕加深、無核家園政策難實現、民進黨內部挑戰及口罩外交難有實質進展、兩岸關係處於冰點及台灣夾在美中之間等6大困境。

蔡英文第一任期推動調查戒嚴時期的政治謀殺案、國民黨黨產等「轉型正義」問題，卻也被視為打擊國民黨的工具。曾任韓國瑜國政顧問團召集人的中山大學政治學研究所教授廖達琪說明，蔡英文的做法某種程度上「清算掉以前的國民黨」，使國民黨生存空間變窄，對民主帶來長久的傷害，社會對立也是她連任的不安因子。

但廖達琪提到，蔡英文任內成功連結「中華民國」與「台灣」，長遠來說是好事，不僅團結民進黨與中立選民，也壓制激進獨派，對傳統藍營可能較難接受，但國民黨處於弱勢，因此蔡英文未來的挑戰可能來自民進黨內部。

▲▼韓辦「民進黨十大酬庸肥貓現形」記者會 國政顧問團廉能政策召集人廖達琪、韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 中山大學政治學研究所教授廖達琪。（圖／記者屠惠剛攝，資料照片）

另外，蔡英文推動勞工福利、能源政策及同婚時引發部份社會勢力不滿。廖達琪指出，總統的第二任期最危險，也是走下坡的時期，「這些團體不會像第一任期時那麼容易就被壓下來。」

蔡英文承諾在2025年以前達成無核家園，是否能在短期內建造可取代現有能源的率能，是第二任期的一大挑戰。美國政治學者李偉欽分析，她的能源政策將受到經濟復甦程度、空污、綠能供應是否穩定等因素影響。但全球經濟遭受疫情重創，能源政策不會是各地的首要目標，很可能導致蔡英文難以兌現承諾。

台灣在新冠疫情下的抗疫成果有目共睹，美國西密西根大學政治學教授王元綱便表示，台灣國際形象提升至「近代有記憶以來最好」。台灣大學政治學系教授黃旻華則指出，疫情確實為蔡政府加分，但「防疫外交」能取得的進展相當有限。

黃旻華說明，口罩外交「雷聲大雨點小」，且台灣強烈批評世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，對台灣參與世衛並無幫助。美國總統川普有意追究中國對疫情擴散的責任，台灣本有機會順勢突破某部份外交困境，但過度操作將帶來政治爭議，「同時也讓大陸更為提防，反而抵消了有利形勢，徒勞無功。」

▲▼總統就職典禮，防疫國家隊。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲ 總統就職典禮，防疫國家隊。（圖／ETtoday攝影中心攝）

蔡英文不接受九二共識，也多次聲援香港返送中。黃旻華對此指出，蔡英文在兩岸關係上的執政表現較不理想，使兩岸缺乏可信任的溝通管道。廖達琪也分析，中國打壓激起台灣反中情緒，而蔡英文正是靠這股情緒連任，導致她每每提出對大陸友好的政策，總會面臨極大的反對聲浪。

政治大學國家發展研究所助理教授黃兆年認為，強化與美關係是蔡英文第一任期的貢獻，讓兩國合作更加全面。但廖達琪指出，台灣夾在中美之間，應懂得「在兩邊之間遊走」，把寶完全押在美國並不一定是好事。

黃旻華提到，疫情造成的國際情勢讓台灣成為美國與中國角力的有利棋子，台美關係也因此加強，提升蔡政府的信心，但長遠來說可能點燃更大的兩岸衝突，利弊得失還有待觀察。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
台美斷交41年第一次！美官員「高調」祝蔡就職：世界欠台灣一分
妹妹澳洲打工「離奇」亡！骨灰回台被海關亂塞　她看到紙箱秒哭了
巧遇7公尺「世界級巨蟒」！潛水員近距離拍攝　牠見鏡頭好奇吐信
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

孟加拉灣20年最強氣旋！安芬挾15級風登陸印度　恐掀5公尺暴潮

好熱，好辣！透明防護衣內只穿內衣　俄女護士春光盡洩

全球13國單日確診「超過1000例」　印度、巴西單日增幅破新高

穿「白色比基尼+防護服」值班　俄國護士福利送很大...一旁阿伯眼神緊盯

京都、大阪21日解封！　日本「緊急事態」剩下東京首都圈、北海道

川普拒絕為「歐巴馬肖像」揭幕　無視白宮40年傳統

阿聯大公國研發「雷射快篩」技術　幾秒鐘驗出新冠病毒

接近500萬人感染！ETtoday 80秒動畫帶你繞遍全球　最新疫情一次看懂

韓慰安婦機構「濫用捐款」！佛教高僧購書耗百萬　卻買不起防癡呆繪本

BBC整理蔡英文新任期6大挑戰！「防疫外交」成果有限　社會對立添不安

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

騎車自摔！成「人肉氣囊」護6月嬰 單親媽昏迷臥路中...警見秒鼻酸

520就職大典蔡英文唱國歌全沒漏　美首次祝賀：台灣是可靠夥伴！

「他們總選擇站在錯誤的中國那方」　川普揚言永久斷金援並退出WHO

孟加拉灣20年最強氣旋！安芬挾15級風登陸印度　恐掀5公尺暴潮

好熱，好辣！透明防護衣內只穿內衣　俄女護士春光盡洩

全球13國單日確診「超過1000例」　印度、巴西單日增幅破新高

穿「白色比基尼+防護服」值班　俄國護士福利送很大...一旁阿伯眼神緊盯

京都、大阪21日解封！　日本「緊急事態」剩下東京首都圈、北海道

川普拒絕為「歐巴馬肖像」揭幕　無視白宮40年傳統

阿聯大公國研發「雷射快篩」技術　幾秒鐘驗出新冠病毒

接近500萬人感染！ETtoday 80秒動畫帶你繞遍全球　最新疫情一次看懂

韓慰安婦機構「濫用捐款」！佛教高僧購書耗百萬　卻買不起防癡呆繪本

BBC整理蔡英文新任期6大挑戰！「防疫外交」成果有限　社會對立添不安

侯友宜防疫不忘推廣在地農產　淡水「栗子南瓜」現正開賣中

中職／桃猿首迎觀眾入場　洋投尼寇力戰兄弟黃恩賜

墜落到地下5樓！台北工人「四肢斷裂」慘死　市府回應了

手滑？羅志祥投贊成票「復合周揚青」　當場被抓包「無法收回」

LV、GUCCI出壽司？鮭魚上布滿Logo　還有包包、拖鞋造型

前進藏愛3年！　友人曝「相識過程」…神話成員都看好：女方很不錯

林可彤被老公跨身上嚇到！　下一秒舉動讓她笑爆

露比蘿絲拋出震撼彈！　宣布退出《蝙蝠女俠》第二季

逆轉勝！男欠1.8萬交通罰單透天厝遭法拍　宜蘭執行署緊急撤銷...陳母哽咽回應了！

帳戶連3個月狂被「Google小額扣款」...過來人揭超驚人內幕：快取消

下麵沒2分鐘就軟、我沒偷吃喔 諧音太鬧！是吃火鍋還是罵人？

國際熱門新聞

俄女護士好熱　透明防護衣內只穿內衣

緬甸公開槍決3陸男...數百民眾圍觀搶拍照

全球近500萬染疫　ETtoday帶你一次看

俄國護士穿比基尼值班　一旁阿伯眼神緊盯

13國單日確診破千　印度、巴西單日增幅破新高

印度神童預言：12月會有更大災難

美國兔群爆發致命出血性病毒疫情

漁民捕「280kg魔鬼魚」…動保人士氣炸

孟加拉灣20年最強　氣旋安芬登陸印度

關西21日解封　東京、北海道繼續

阿聯研發新冠病毒「雷射快篩」技術

拒揭幕歐巴馬肖像　川普無視白宮傳統

北韓遞件反對台灣出席WHA！要求「為防疫」解持制裁行動

2女被吻…慘死槍下　28歲已婚男落網

更多熱門

相關新聞

國民黨批蔡內容空泛　林俊憲酸回

國民黨批蔡內容空泛　林俊憲酸回

總統蔡英文20日上午於總統府宣誓就職，正式展開第二任期，蔡英文在發表就職演說時，宣布立法院將成立修憲委員會，引來立法院國民黨團書記長蔣萬安批評，蔡英文的就職演說詞藻華麗，對兩岸議題談話空泛沒有新意。對此，民進黨立委林俊憲表示，如果要說近代台灣史上「詞藻華麗，內容空泛」的代表作，恐怕很難有人可以超越前總統馬英九時代的「633」。

520登記結婚6007對　創歷年第4高

520登記結婚6007對　創歷年第4高

幕後／蔡英文就職講稿修改50次　台灣共同體藏了2個「彩蛋」

幕後／蔡英文就職講稿修改50次　台灣共同體藏了2個「彩蛋」

國民黨5評蔡英文就職演說：她應誠實面對政見跳票事實

國民黨5評蔡英文就職演說：她應誠實面對政見跳票事實

洪秀柱批蔡英文成績「一敗塗地」

洪秀柱批蔡英文成績「一敗塗地」

關鍵字：

蔡英文520

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

妹妹澳洲打工離奇亡！她看到骨灰被亂塞哭了

女同志參加員工聚餐被灌醉！遭小鮮肉同事撿屍

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

郭書瑤甜曬鑽戒：520結婚是心願！

21歲國道警遭時速破百0煞車撞死！媽見這幕淚崩：哥哥啊

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

羅志祥7千字懺情文太長！　他「濃縮成12字」被推爆

賴清德「校花妻」曝光！520就職難得亮相

羅志祥懺情文謝罪14hrs…周揚青行蹤曝光！

舌頭發霉！她硬撐2個月…竟「爛出10元深窟」　醫嘆：第二期了

日本人妻每天玩健身環鏟肉20公斤

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

台美斷交41年第一次！美官員祝蔡就職

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面