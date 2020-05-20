車放停車格…新竹男「一拳狠揍女收費員」！猛踹再狂罵：臭女人　目擊者全傻眼

記者戴若涵／綜合報導

新竹縣湖口鄉鄉公所前公有停車格6日下午1時許發生一起事件！一名汽車駕駛因不滿女收費員上前詢問「還要繼續停車嗎？」竟出拳痛毆又踹對方，還狂罵「爛女人」等不堪入耳的詞彙，讓收費員忍不住上網PO文痛訴並報警處理，目前全案移送新竹地檢署偵辦。

▲▼曹男車放停車格，面對女收費員詢問竟不爽動手傷人。（圖／東森新聞，下同）

回顧事發經過，當時呂姓收費員見曹姓駕駛車放停車格內，好心上前詢問，「你還要繼續停車嗎？若要我就要做個開單例行性動作」，沒想到曹男為了20元停車費竟一陣狂罵，「停車管理員了不起嗎？」、「爛女人」、「臭女人」等語，讓收費員當場愣住，只好回覆曹男「這是我的工作」。

曹男聞言情緒激動地回應，「要開單就開呀！」，收費員只好繼續開單，沒想到正當她繼續動作，正在拍照尚未列印收費單時，曹男一拳就痛揍在收費員胸口，還伸腳猛踹對方左大腿。一旁民眾目擊這幕趕緊出聲阻止，「你為什麼打人」，曹男這才開車揚長而去。

事後收費員表示，「當下打得我非常痛，痛到連呼吸都很難過」，這幾天根本無法睡覺，並在臉書社團「我愛湖口鄉」PO文；目擊者則說，曹男一直罵收費員，還怒稱「妳憑什麼要跟我開單？」對此，湖口鄉公所所長表示，已經協助同仁報案，目前全案移送新竹地檢署偵辦。

▲目擊者見狀全傻眼，趕緊出聲制止。（圖／東森新聞）

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