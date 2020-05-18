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欠6萬還嗆輸贏！他怒衝上門討債　砍斷鄰居「鎖骨動脈」…一刀見骨慘死

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▲▼新竹男上門討債，卻一刀砍死債務人鄰居。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹男上門討債，卻一刀砍死債務人鄰居。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、陳韻如／新竹報導

新竹17日傍晚發生一起砍人命案，潘姓男子因不滿呂姓男子欠錢不還，17日喝了酒後持刀要去要債。過程中，巧遇呂男的林姓好友，雙方爆發口角，潘男竟持刀直接往林男身上猛砍，當場命中林男動脈，傷口還深可見骨，而潘男動手後直接離去，留下林男昏迷在血泊中，直到路過民眾見狀報警，才將人送醫，但林男最後仍宣告不治。

據了解，潘男與呂男因為6萬元債務糾紛起衝突，呂男還放話要「輸贏」，讓潘男酒後氣得拿著西瓜刀直奔呂男住處想討債。途中，潘男巧遇與呂男要好的林男，認為對方對他冷言相向，遂與對方爆發衝突，而潘男竟氣得持刀朝林男猛砍，導致林男鎖骨下方刀傷約15公分，直接命中動脈，還深可見骨，鮮血不斷狂噴，最後倒地不起，而潘男則醉醺醺離開現場。

▲▼新竹男上門討債，卻一刀砍死債務人鄰居。（圖／記者陳凱力攝）

▲林男鎖骨動脈遭一刀砍斷，噴寫慘死。（圖／記者陳凱力翻攝）

潘男砍人後，並非返家，還繼續前往呂男住處，但發現找不到人，他竟又拿刀破壞呂男家的窗戶，手還不小心被碎玻璃割傷。直到呂男弟弟聞聲查探，才趕緊將潘男送醫，並報警。

警方趕到現場後，發現潘男就是砍死林男的兇手，立刻將他逮捕，而經初步檢測，他酒精濃度達0.86毫克，警方也另於潘男家中搜得犯案用西瓜刀一把，全案依涉嫌故意殺人罪移送新竹地檢署偵辦。

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