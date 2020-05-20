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「女兒與老媽早餐」一張照片超衝擊　27萬人秒懂：沒比較沒傷害

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▲▼「女兒與老媽早餐」一張照片超衝擊　27萬人秒懂：沒比較沒傷害（圖／翻攝推特@Rumiko72439009）

▲「女兒與老媽早餐」，27萬人一看跪了！（圖／翻攝推特@Rumiko72439009

網搜小組／劉維榛報導

不少爸媽省吃儉用，就是要把最好的留給孩子！一名網友曬出早餐照，左邊是熊熊營養餐，右邊則是地獄剩菜餐，強烈對比之下，讓萬名網友笑到併軌，尤其家長們更是心酸秒懂，「這就是親生的和非親生的差別啊！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出2張的早餐照片，左邊的可愛熊熊吐司，搭配草莓、橘子與營養飲品是寶貝女兒的最愛；相對右邊寒酸又單調的擺盤，爸爸整個眼神死，只有一片「中洞大開」的吐司邊跟飲料，畫面超衝擊。

請繼續往下閱讀...

照片曝光後，掀起近2萬人朝聖，不少爸媽心有戚戚焉笑稱，「老公邊吃邊流淚」、「 可以在老公土司裡面煎一顆蛋，馬上升級成五星級早餐！」、「不錯了還有白色的部份，我的就直接吐司邊邊邊」、「這早餐應該是老公做的，不愧是前世情人」、「剩菜剩飯的概念」、「就像心被掏空一樣」、「好歹也給個果醬奶油吧...幫QQ」、「吐司邊總得有人收拾的概念」、「奶茶是不是小孩喝剩下的」、「還有一杯咖啡不錯了，至少不會噎死」、「沒有比較沒有傷害」。

事實上，原PO是轉貼一位日本媽媽的推特@Rumiko72439009，左邊並非爸爸的早餐，而是她自己的，儘管只能吃剩下的，但是隔著螢幕仍能感受到滿滿的母愛，照片於4月10日曝光後，已吸引27萬人刷讚。底下網友紛紛拍肩安慰，「這就是愛」、「媽媽的日常」、「秒懂，我笑了」、「媽媽減肥，當然可以，我的女兒會去吃糖果→媽媽吃零食」、「至少放個雞蛋和火腿」。

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