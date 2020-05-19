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疫情還在燒沒航班可飛！「機師執照」效期可展延3個月　明起上路

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,空姐,機組人員,桃園機場,桃機,出國,流感,空服員,中華航空,華航,航空業。（圖／記者李毓康攝）

▲有機師檢定證效期快到，但面臨無航班可以飛的狀況。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

受新冠肺炎衝擊，航班量大砍，導致航空器駕駛員或簽派員不易於規定期限內完成相關考驗。交通部於「航空器飛航作業管理規則」增訂三百五十一條之一，明定航空器使用人於敘明理由及檢附證明，經民航局審查核准者，得展延三個月。經完成法制作業後，訂於5月20日修正發布施行。

交通部表示，「航空器飛航作業管理規則」自89年9月28日訂定發布，迄今近20年，這次是第14次修正，主要是因受新冠肺炎疫情影響，民用航空運輸業及普通航空業航空器駕駛員及簽派員派遣大幅降低，導致未能於規定期限完成適職性考驗、90日內同型航空器3次起降、航路考驗及觀察飛航等應備資格。

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,空姐,機組人員,桃園機場,桃機,出國,流感,空服員,長榮航空。（圖／記者李毓康攝）

▲對於受疫情影響的機師，民航局同意展延執照效期3個月。（圖／記者李毓康攝）

為協助業者彈性因應，交通部於「航空器飛航作業管理規則」增訂三百五十一條之一規定，明定於行政院依傳染病防治法成立中央流行疫情指揮中心之成立期間，因疫情影響致無法符合期限要求之規定者，航空器使用人於敘明理由並檢附相關證明文件，經申請民航局核准後得延展3個月，如持續受疫情影響時，得申請核准再予延展。

▲華航,長榮,航班,航空公司,飛機,航班異動,國籍航空。（圖／記者黃克翔攝））

▲民航局強調，必須要通過審查才同意放寬檢定證效期。（圖／記者黃克翔攝）

民航局初期評估，以國外華航、長榮外籍機師受影響人數最多，因為在國外回不來，約有200-300位，另外，商務專機也有20多位。不過，民航局強調，雖然同意經審查通過可以展延檢定證效期，但飛機駕駛員實際上的起降非常重要，3個月沒起降已經會不太熟悉，時間若拉長到6個月會更糟，因此，為確保飛航安全，一定是要有實質困難的才會展延，也希望航空公司有配套，以真飛機做相關基礎訓練取代。

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