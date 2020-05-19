李永得接任文化部長　長期推動客家文化、打造跨距最長「浪漫台三線」

▲李永得即將接任文化部長，在任職客委會主委期間，對推動客家文化不遺餘力，也致力打造跨距最長「浪漫台三線」。（圖／記者李毓康攝）



記者林育綾／綜合報導

520新內閣即將來臨，文化部長鄭麗君日前宣布不續任後，由客家文化委員會主委李永得接任文化部長一職。李永得在擔任客委會主委期間，積極推動客家事務，對於文化領域也有諸多參與，除了以法案搶救客語，更致力打造貫穿台灣南北的「浪漫台三線」，結合人文、觀光、美食、藝術、歷史等元素，讓年輕人返鄉創造新文化的願景，也是台灣有史以來跨距最長的一場藝術季。

李永得1955年5月30日出生於高雄美濃，今年65歲，畢業於國立政治大學政治學系，曾任報社記者、總編輯、社長，也曾在海外辦報，有豐富的媒體資歷。他在自立晚報任職記者時，曾奉報社要求，在戒嚴時期前往中國大陸進行報導，因此留名媒體，被看作先鋒，寫下風光一頁。

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從媒體轉任為政務官後，李永得曾任高雄市長陳菊副手長達6年半，後來多擔任客委會主委或是副主委，推動客家相關事務長達8年。

▲李永得曾推動《客家基本法修正草案》搶救台灣客語。（圖／記者李毓康攝）

2016年上任客委會主委後，對於推廣客家文化事務不遺餘力，除了推動《客家基本法修正草案》搶救台灣客語、規劃「客家文藝復興2.0」，也推動打造貫穿台灣南北的「浪漫台三線」。

所謂「浪漫台三線」，指的是從桃園大溪到台中新社，全長150公里的文化廊道，是結合自然地景、多元文化、產業發展的浪漫大道。這條線其實最早是原住民族與漢人的分界線，包含兩者之間的血淚歷史，更可以說是台灣的「文明發展史」。他也提到，漢人必須在這段歷史中做深刻反省。

而「浪漫台三線藝術季」也是台灣有史以來跨距最長的藝術季，橫跨5縣市、9鄉鎮，活動進行時更長達2個月，不只是推廣客家文化，還包括原住民文化，邀請許多原民藝術家、海外藝術家（包括日本、澳洲等）駐地創作與交流，創作包括地景裝置藝術、人文體驗活動，更結合美食旅遊等元素。

▲2019年的浪漫台三線藝術季，原民藝術家伊祐噶照在「大窩穿龍圳」的護魚步道溪邊，打造地景藝術《生命的鑿痕》。（圖／記者林育綾攝）



▲2019年浪漫台三線，邀請西班牙雕塑家伊薩克·科達爾創作《坐等氣候變遷》，在北埔小鎮蜿蜒的巷弄裡暗藏多個「神秘小人偶」。（圖／記者林育綾攝）

▲2019年浪漫台三線，竹編工藝師「番薯伯」與青年藝術家林宛縈合作，在蕃薯伯的「竹語茶蘆」空間裡，搜集了各式各樣「北埔在地的味道」。（圖／記者林育綾攝）

李永得曾經在「2017天下經濟論壇」中提到，期待人們走浪漫台三線時，不但有文學家可以拜訪，還能探討歷史，更能培養出在地音樂家、畫家、攝影家等，美食也是重要一環，不僅是特色產業，更是文化。

因此浪漫台三線對他而言，不只是單純的觀光活動，更是想創造一個環境，讓年輕人願意回到部落與農村生活，透過教育和交流，創造新模式；這背後是一個簡單的願景，讓年輕人回到自己的故鄉，創造自己的文化方式。

▲李永得想透過浪漫台三線創造一個願景，讓年輕人回到故鄉，創造自己的文化。（圖／記者李毓康攝）