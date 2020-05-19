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解放軍「奪取東沙」背後盤算　退將：奪佔一完成「就會主動撤離」

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▲東沙島空拍圖。（圖／摘自高雄市水利局網頁）

▲東沙島空拍圖。（圖／高雄市水利局）

記者蔡紹堅／綜合報導

日媒《共同社》日前報導，解放軍南部戰區計劃8月在南海舉行「奪取東沙群島」的大規模登陸演習。對此，陸軍退伍少將栗正傑認為，中共若真的奪取東沙島，將嚴重影響東亞航運與國際戰略，美國自然不會坐視，但共軍沒有能力長期固守東沙，因此可能奪佔後即主動撤離，以達到威嚇台灣，提高與美談判籌碼之目的。

▼解放軍近期在南海動作頻頻，航母遼寧艦多次赴南海進行演訓。（圖／視覺中國）

▲解放軍海軍南海海上閱兵習近平檢閱。（圖／視覺中國）

解放軍即將進行東沙奪島演練的傳聞，令栗正傑聯想到1996年的「96飛彈危機」，他在臉書上表示，1996年台灣第一次民選總統之際，中共為嚇阻台灣，企圖攻佔一個外島，政府為了避免民眾恐慌採「內弛外張」政策，對內低調處理，之後因老美航母航經台海嚇阻了這場戰爭，「事隔24年之後，中共是否有可能重施故技，以攻佔東沙為手段，來威嚇台灣人民，且可提高與美國抗衡籌碼，實值我重視警覺。」

栗正傑提到，東沙島為於南海北端，距香港170海浬、海南島360海浬、高雄240海浬，向南可進出南海，向北、東可控制台灣與巴士海峽，可以說不但可掐住南海往台灣、日本、南韓等國的海運航道，也可以威脅菲律賓、越南等南海週邊地區的安全，「在中共積極謀求發展海權之際，可以說如果奪佔東沙將可大大提升其國際海權地位。」

▼東沙島設立「南海屏障」紀念碑。（圖／內政部）

▲東沙島紀念碑。（圖／摘自內政部網站）

栗正傑分析，當年中共企圖以攻佔一個外島為手段以達威嚇台灣之考量，就是因為戰火未波及台灣，不會對台灣本島造成傷亡，因此可降低台灣人民對中共仇恨心態，但卻可達威嚇台灣人民之目的，「如今東沙僅有海巡官兵200餘人，且無百姓，攻佔東沙不但可降低台灣人民仇恨心態且可降低國際人道譴責，可以說是以最小之代價獲得最大之利益。」

栗正傑指出，東沙距離中共軍事基地與台灣概等，但因共軍已有航母艦隊，因此一但開戰可獲得東沙海域的局部海空優勢，反觀我軍距東沙240海浬，海、空支援困難；而美軍部分雖有如B-1戰略轟炸機等先進海空武器，但礙於關島距此過遠，如中共貿然發起突襲，恐遠水救不了進火，且東沙守軍僅海巡官兵200餘人，武器裝備僅機槍、迫砲基本武器，共軍應能在最短時間奪佔東沙，結束戰事。

▼C-130運輸機停留在東沙島機坪上。（圖／記者林健華攝）

▲擔負空運任務的空軍C—130力士型運輸機停在東沙島機坪上。（圖／記者林健華攝）

栗正傑認為，中共如真奪取東沙，將嚴重影響東亞航運與國際戰略，美國自然不會坐視不管，自然與台美軍事聯合行動之口實，重新規復東沙，而關鍵在於共軍是否有能力守住東沙，睽諸以往共軍中印邊界衝突與中越戰爭，共軍兩次都於攻佔敵境後，主動後撤，其主要原因就是後續無力固守，「當今中共雖然略具遠洋海軍戰力，但與美軍相比仍差很多，無法與美軍相抗衡，因此絕無能力長期固守東沙。」

栗正傑研判，共軍可能的行動方向有兩個，第一是擴大軍演規模，第二是重施故技，奪佔東沙後即主動撤離，以達到威嚇台灣，提高與美國談判籌碼之目的。

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