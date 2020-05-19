病童募款400萬！孩回家「XXX媽媽捐1萬」...老師說的　媽傻：怎變評比大賽

▲募款本是美意一樁！（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／劉維榛報導

愛心不是競賽！一名人妻無奈表示，最近校方替一位腎臟病童募款400萬元，目前愛心款項已超過一半。然而最近孩子卻無意間表示，「老師說，XXX的媽媽捐了一萬。」此話一出反讓原PO反感，「無法接受老師的做法，一樁善事，怎麼好像變成評比大賽？」底下網友兩2派戰翻。

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，上周末孩子的班導傳來一封募款簡訊，內容充滿不捨，原來一名學生患有先天性腎臟疾病，「醫生評估這孩子心臟因病衰弱，無法支撐換腎手術，建議在心臟裝約400多萬的心室輔助器，待心臟功能改善，未來才可執行換腎手術。」

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無奈孩子家裡經濟上有困難，熱心的校方動員各方力量籌措善款，有能力的家長也給予捐助，豈料老師無心的一句話，反讓原PO感受不佳，「跟孩子聊到這件事，孩子居然告訴我，老師跟他們說，XXX的媽媽捐了一萬。」

「WTF？我有沒有聽錯？」原PO激動直言，「無法接受老師的做法，一樁善事，怎麼好像變成評比大賽？」畢竟捐多捐少都是樂捐者的心意，她不解表示，「捐多捐少都是樂捐者的心意，告訴孩子們家長捐了多少，用意在哪？比較誰家爸媽捐的多？他們只是小學二年級的孩子，到底說這個要幹麻？」

文章貼出後，掀起兩派論戰，一派也搖頭回應，「把捐贈的金額透明化真的很母湯」、「妳可以反問老師他捐了多少？」、「如果是我...聽到這句話我應該就不會捐了，善意募款本就不該比較，#人心啊」、「老師老是用這種方法在建立歧視機制，沒捐又如何，到時候沒有捐的又被言語霸凌」、「完全道德綁架」、「金錢衡量，真的很不恰當，每個家庭都不一樣，有不同的經濟壓力，又不是每個人家裡都很好過，不懂老師這樣的用意在哪裡」。

▲不少網友認為，量力而為！（圖／翻攝臉書爆怨公社）



另一派則幫忙緩頰，「別太敏感，老師只是想鼓勵捐款」、「應該要看老師說這句話當下的前言後語吧，不需要過度解釋呀」、「感覺是表揚鼓勵，自己不要有比較心態，聽起來就不會刺耳了！」、「不用想太多，自己想捐就捐，每個人做善事的能力，金額不同」、「 我覺得正面想會比較好，老師是什麼情況下和什麼角度並不清楚，只光聽孩子的轉述難免會有誤解，保持著幫忙別人做善事的心態就好」。

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