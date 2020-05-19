北市千人防疫就業2.0灌水？吳沛憶批：實際上工竟不到500人

▲台北市議員吳沛憶。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

為紓困勞工，台北市推出千人防疫就業計劃，但議員吳沛憶18日指出，北市千人防疫就業 2.0 計畫，宣布釋出 1,579 個職缺，「號稱千人防疫就業補助，卻只有432人上工。」她質疑既然是以紓困目標開出的短期就業補助，又何必設高門檻，百般刁難民眾？

「北市千人防疫就業 2.0 灌水？實際上工竟不到 500 人。」吳沛憶在臉書表示，上週柯市長到議會報告，要求議會同意追加 12 億災害準備金於紓困防疫，因為疫情影響，很多民眾工時被迫減少，不管在中央或地方，她是支持政府編預算在紓困及振興的。

吳沛憶指出，為了協助失業民眾，北市千人防疫就業 2.0 計畫，向中央申請 1.1 億元補助，宣布釋出 1,579 個職缺，結果來報名的民眾中，第一階段符合資格者共有 1,377 名符合，卻在第二階段面試被打槍了945人，號稱千人防疫就業補助，卻只有432人上工。

吳沛憶質疑，這些防疫短期工作內容，多為協助機關量體溫、清潔消毒等防疫工作，既然是以紓困目標開出的短期就業補助，又何必設高門檻，百般刁難民眾？柯市長說：政策的核心都在執行率。「執行率不到5成的北市千人防疫計畫 2.0，到底出了什麼問題？」

對此，就業服務處處長游淑真解釋，報名此計畫的市民自己挑工作，挑完以後送給用人機關，用人機關再去談工作時間，然而有些人部分工時的工作不只做一份，有自己的工作，常常因為工作時間不合、跟用人機關所期待不同，而沒有媒合成功，但是民眾可以再繼續挑其他用人機關，不限媒合次數，挑到適合為止。

游淑真說，1377是人次而不是人數，沒有統計多少人來申請，不過確實目前只有432人上工，但以數字來估算，大概媒合三次就能正式上工。

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