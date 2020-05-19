防疫情回馬槍　未來一個月還有「3個炸彈」要拆

圖文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球已近500多萬人確診，相較之下台灣已連續超過一個月沒有本土案例，政府雖陸續放寬管制措施，但近期周邊部分國家卻爆發新一波群聚感染，為了慎防疫情回馬槍再度衝擊台灣，本刊調查，未來一個月有3個疫情觀察點必須持續嚴守，儘管台灣前階段防疫工作有目共睹，但政府與國人須持續審慎以對，才能免於疫情反撲。

台灣對抗新冠肺炎4個多月以來，隨著確診維持多日掛零紀錄，從4月13日起至今都未出現本土案例，政府近日已陸續放寬國內相關管制，例如中華職棒開放球迷進場觀賽的人流，已由1千人放寬至2千人，且親子還可安排連號座位；夜市、風景區等人流管制也放寬；甚至各大校園即將登場的畢業典禮，中央流行疫情指揮中心也表示，因參與對象都可清楚被管制、聯絡，所以「不會建議停辦」。

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然而，指揮中心雖已陸續放寬多項管制措施，但也定調防疫回歸「新生活運動」，也就是保持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持仍應戴口罩，指揮官陳時中17日並提醒國人須持續提高警覺，「現在的成績是期中考考得不錯，期末考還沒考，還有許多要努力。」

本刊調查，未來一個月仍有3個疫情觀察點必須持續嚴守，一是台灣內部即將在6月底登場的端午連假疏運潮，二是遠洋漁船自5月底至6月間的返台潮，三是周邊國家疫情若持續維持高峰，邊境管制如何在適度開放下仍能維持防疫強度。

同時，若觀察台灣周邊國家疫情發展，近期部分國家又爆發群聚感染事件；儘管台灣防守疫情已現成效，陸續解禁多項管制措施，並正朝振興經濟方向邁進，但政府仍須保持高度警覺，從邊境管制到國內防疫上，小心翼翼慎防疫情回馬槍再度衝擊台灣。



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