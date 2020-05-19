美破150萬確診9萬死！俄羅斯29萬人染疫居第二　巴西追上英國

▲紐約受疫情重創封城，曼哈頓民眾排隊領取食物救濟。（圖／路透）
記者張靖榕／綜合外電報導
截至台灣時間19日上午6點30分，全球累計478萬6672例確診、31萬7685死、177萬6641例病癒。美國突破150萬人染疫，超過後面6個國家確診人數總和；歐陸國家順位開始向下移動，第二到第四順位變成俄羅斯、英國和巴西。
根據約翰霍普金斯大學疫情地圖顯示，美國累計150萬6732例確診、9萬236死、28萬3178例病癒、篩檢總數1183萬4508人。美國確診及死亡人數皆是全球第一。
俄羅斯累計29萬678例確診、2722死；英國累計24萬7706例確診、3萬4876死；巴西累計24萬5595例確診、1萬6370死；西班牙累計23萬1606例確診、2萬7709死。
土耳其累計15萬593例確診、4171死；伊朗累計12萬2492例確診、7057死；印度累計10萬340例確診、3156死；沙烏地阿拉伯累計5萬7345例確診、320死；中國累計8萬4054例確診、4638死。
新加坡累計2萬8343例確診、22死；日本累計1萬6285例確診、744死；菲律賓累計1萬2718例確診、831死；南韓累計1萬1065例確診、263死。