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哈佛、麻省理工攜手研發「發光口罩」　一呼氣就能檢測病毒

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▲3M口罩。（圖／路透）

▲哈佛及麻省理工正在共同研發發光口罩，以檢測新冠病毒。（示意圖／路透）

記者張嘉晏／綜合報導

2014年以來，哈佛大學（Harvard）和麻省理工學院（MIT）的生物工程師一直在開發能夠偵測伊波拉和茲卡病毒的感測器。而自從新冠肺炎爆發以來，團隊也希望將這個技術應用在口罩上，若感染者對著口罩吐氣、咳嗽或是打噴嚏，口罩就會「發光」以顯示有病毒存在。

根據《Business Insider》指出，麻省理工教授柯林斯（James J. Collins）率領的團隊正在設計一種可以產生「螢光信號」的口罩，他們將感知器內嵌於口罩，使用者只要對其呼吸或是打噴嚏，就能夠偵測是否確診，以此解決用體溫篩選的缺失。

柯林斯表示，一旦這款口罩研發成功，無論是在搭飛機前、上班路上或是進醫院前，都能快速幫助篩檢，不必再花時間將樣本送至實驗室檢測。

柯林斯指出，雖然這個研究計畫仍在初期階段而已，但結果是非常有前景的，期望在未來幾周內就能成功應用這個概念。

有鑑於不少病患確診前並無發燒、甚至是無其他不適症狀，這款發光口罩可以更準確地透過病毒判定感染與否。柯林斯說，雖然目前團隊規模較小，時間又有限，但他們仍努力開發，希望能在夏天結束前開始量產口罩。

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