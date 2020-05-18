貪財爸逼嫁人換聘金！　15歲少女崩潰跳河爆「16歲姊黑暗人生」

▲15歲少女受不了被爸爸逼相親，情緒崩潰跳河。（圖／翻攝自江蘇消防微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

江蘇省常州一名15歲少女遭父親逼迫相親，她看著已被逼嫁人的姐姐，不想步上後塵，被推出家門換聘金，因此吃藥想要跳河輕生，所幸被巡邏警察發現，多人合作將其帶回派出所冷靜。

根據常州消防16日消息，常州15歲少女15日晚間現身菱港大橋，路人見狀趕緊報警，常州市消防支隊武進區大隊緊急趕往現場，發現有一名女子站在橋邊，試圖跳入江中。

看著情緒激動的少女，消防人員不敢貿然上前，先試著聊天舒緩情緒，這才得知少女悲慘故事。少女透露，讓自己輕生的原因是遭爸爸逼迫相親，「我爸貪財，為了讓我嫁人給他彩禮（聘金）」。

少女指出，自己的親姐姐今年才16歲，但已經早早被父親嫁掉，目前小孩都已經1歲多了，因為不想重蹈姐姐覆轍，才吃了安眠藥想要試圖跳河輕生。最終，消防人員趁著少女不備將其抱住，拉回路邊，繼續對其進行開解，由於她情緒還是相當激動，之後先帶回派出所。

常州市消防支隊武進大隊副隊長梁強透露，涉事女子在輕生前就試圖服用過安眠藥，但可能是還有一絲求生意志，所以服用的量並沒有致死。對於被父親逼著去相親這件事情，也有民警上門調解。

「這個不是犯法嗎？逼未成年人嫁人，這是販賣人口吧，父母要被嚴懲」、「應該把他那禽獸不如的老漢，扔進河裡淹死算了！」、「15歲懷孕，15歲還沒完成義務教育吧」、「她爸如果知道代孕黑產業鏈，一定會逼迫去做」、「這還不抓起來嗎」、「包辦婚姻，未成年人，公安、教育局、共青團、婦聯都消失了？」。

根據大陸《婚姻法》第六條，男性的結婚年齡不得早於22周歲，女性的結婚年齡則是不得早於20周歲。《未成年人保護法》第十五條也規定，父母或其他監護人不得允許或者迫使未成年人結婚，不得為未成年人訂立婚約。

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