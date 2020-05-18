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友邦保險Q1新業務價值年減27%　中國遊客減少「拖累香港業務」雙位數下降

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▲友邦保險（AIA Group）。（圖／路透社）

▲友邦保險（AIA Group）。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

友邦保險公布第一季業績，新業務價值下跌27%至8.41億美元；年化新保費減少18%至14.83億美元；新業務價值利潤率下降6.9個百分點至56.6%；總加權保費收入上升8%至87.96億美元。友邦保險解釋，主要是香港及中國業務的銷售額顯著減少，以及產品和地區業務組合變動，業務量減少引致承保費用超支。

友邦保險表示，香港業務的新業務價值大幅下降，主要是來自中國訪港客戶的新業務價值減少，這與第一季度每月中國訪港旅客人數的下跌走勢大致相若。大眾普遍不願面對面接觸，加上市場上可透過線上遙距簽名完成銷售的產品，平均保費相對較低而且種類有限，導致來自香港客戶的新業務價值錄得雙位數字下降。

「友邦在中國全資擁有的業務，為集團期內新業務價值帶來最大貢獻。」友邦保險指出，雖然2020年3月的銷售量仍低於2019年3月的水平，提升包括安全遙距簽名的數碼銷售流程，以及遏制新冠肺炎（COVID-19）傳播的措施逐步放寬，均促使業務走勢較2020年2月轉佳。

▲AIA友邦保險，AIA友邦人壽，友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝（Ng Keng Hooi）。（圖／路透社）

▲友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝（Ng Keng Hooi）。（圖／路透社，資料照）

另外，友邦保險於泰國的新業務價值錄得雙位數字的升幅，主要是由代理及銀行保險分銷渠道的強勁銷售增長所帶動。與2019年第一季相比，在新加坡的業務錄得新業務價值增長，當中包括代理分銷渠道的強勁表現。

至於馬來西亞業務的新業務價值錄得雙位數字的跌幅，友邦保險解釋，當地於3月份推出嚴格的遏制新冠肺炎傳播的措施，大幅限制銷售活動，導致3月份的新業務價值顯著下跌，並抵銷了1月及2月的強勁增長。

其他市場的新業務價值錄得雙位數字增長，主要是由集團在澳洲、越南及台灣的業務所帶動。

展望未來，由於有關抗疫措施仍然生效，友邦保險預期，該等措施將受影響市場的新業務銷售造成顯著的負面影響。中國方面已逐步放寬若干限制措施，促使經濟活動回彈，卻仍低於2019年的水平。

友邦保險指出，部分業務市場正處於利率顯著較低的環境，股票市場方面也出現下跌，若這些趨勢持續，將對財務業績帶來阻力。

 
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