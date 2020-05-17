　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美升級對華為禁令　陸商務部：將採取必要措施維護權益

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼華為。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國升級對華為禁令。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國商務部15日宣布加強對華為的禁令，要求以美國設備製造晶圓的廠商，必須取得美國官方的許可證後才能供貨。對此，大陸商務部17日表示，美方動用國家力量，以所謂國家安全為藉口，濫用出口管制等措施，對他國特定企業持續打壓，是對市場原則和公平競爭的破壞，「中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。」

大陸商務部指出，美方動用國家力量，以所謂國家安全為藉口，濫用出口管制等措施，對他國特定企業持續打壓、遏制，是對市場原則和公平競爭的破壞，是對國際經貿基本規則的無視，更是對全球產業鏈供應鏈安全的嚴重威脅。這損害中國企業利益，損害美國企業利益，也損害其他國家企業的利益。

大陸商務部強調，中方敦促美方立即停止錯誤做法，為企業開展正常的貿易與合作創造條件，「中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。」

此外，華為雖對此禁令沒有正面回應，但卻在自家的官方微信發表了一篇題為《沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難》的文章，內容提到「回頭看，崎嶇坎坷，向前看，永不言棄。」

華為還在篇文章內附上了一張圖片，為一架在第二次世界大戰中，被打的千瘡百孔、彈痕累累，但仍在空中堅持飛行，終於安全返回的「伊爾2」（IL-2）戰機，這一張戰機圖，也是華為總裁任正非近年多次用來形容華為處境的圖片。

▼華為貼出「伊爾2」戰機飛行照片。（圖／華為微信）

▲▼華為,伊爾2。（圖／翻攝華為）

ET快訊
快訊／出門小心！北北基7縣市即刻「大雷雨警戒」
美加8國挺台參加WHA信函曝光！　對譚德塞發出「嚴厲訊息」
韓國瑜首度向市民道歉：去年請假3個月選總統「非常非常抱歉」
妻遭行刑式爆頭死車內！夫電梯深情擁吻8秒　警一看震驚：不單純
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

四川達州市一罐車鬧區奪命！失控衝撞「機車騎士當場撞飛」…慘叫聲連連

武漢一社區「篩檢需持身分證拍照」　網怒了：偷個資…官方：已經制止了

貪財爸逼嫁人換聘金！　15歲少女崩潰跳河爆「16歲姊黑暗人生」

影／太極大師「5年無敵手」30秒遭KO！　擊敗MMA冠軍「精髓」揭露

香港警察宿舍16歲少女自殺身亡　警方：初步調查事件無可疑！

520兩岸交流／台商憂兩岸更冰凍　感嘆「已做好最壞打算」

520兩岸交流／陸配的心內話　希望自己像台灣人vs.總被視為異類

520兩岸交流／反滲透法定義模糊　成官方、民間互信最大絆腳石

520兩岸交流／民意對抗升級　台青慘成「夾心餅乾」：在哪都會被攻擊

兩會直擊／北京最高規防疫！記者每天核酸檢測　新聞中心座位剩1/3

鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！

花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

搗蛋兒破壞玩具遭爸爆氣碎念！　秒出招捂耳朵：偶什麼都聽不到

澳洲天空出現TaiwanCanHelp！台裔醫生發活動聲援加入WHO

《夫婦的世界》結局渣夫當金喜愛面○○　兒子受夠父母離家！N年後電鈴響了..

吳宗憲聊羅志祥「有什麼好出面道歉的？」　回歸《娛百》沒問題：台灣觀眾很健忘！

天空寫字聲援加入WHO！　TaiwanCanHelp連2日飄揚雪梨

四川達州市一罐車鬧區奪命！失控衝撞「機車騎士當場撞飛」…慘叫聲連連

武漢一社區「篩檢需持身分證拍照」　網怒了：偷個資…官方：已經制止了

貪財爸逼嫁人換聘金！　15歲少女崩潰跳河爆「16歲姊黑暗人生」

影／太極大師「5年無敵手」30秒遭KO！　擊敗MMA冠軍「精髓」揭露

香港警察宿舍16歲少女自殺身亡　警方：初步調查事件無可疑！

520兩岸交流／台商憂兩岸更冰凍　感嘆「已做好最壞打算」

520兩岸交流／陸配的心內話　希望自己像台灣人vs.總被視為異類

520兩岸交流／反滲透法定義模糊　成官方、民間互信最大絆腳石

520兩岸交流／民意對抗升級　台青慘成「夾心餅乾」：在哪都會被攻擊

兩會直擊／北京最高規防疫！記者每天核酸檢測　新聞中心座位剩1/3

夏季裡易使頭皮「爆油發癢飄臭味」的4種髮型　第一個超常見！

「嘉義1122是什麼？」在地人才懂的神秘數字　蔡阿嘎怕爆：有多遠閃多遠！

萬人泳渡日月潭9/27照常舉行！暫停外國選手報名+分日、分時、分批下水

演《蘭陵王》對戲林依晨！　朱海君曝「晨神」暖舉：真的很感動

北市酒店舞廳開放採「申請制」　確認實名制、公安後解禁

五股神秘小巷爆酒駕車禍！他小酌返家撞上迴轉車「慘困車內」酒測達0.68

屏東男路倒民眾急報案　喊叫沒反應「手突揮動」嚇到警

Facebook斥資120億收購Giphy　未來將與Instagram整合

四川達州市一罐車鬧區奪命！失控衝撞「機車騎士當場撞飛」…慘叫聲連連

ECFA十年大限下月到期「會不會失效？」經濟部：陸方並未發出終止通知

蘿莉塔整形失敗！大腿變形還有球狀異物

大陸熱門新聞

拳手一拳KO　太極大師30秒倒3次

女大生翼裝飛行失聯…閨蜜淚訴真相

不用再爬800M天梯返家　懸崖村村民搬家了！

即／中國外交部：駐以色列大使杜偉逝世

太極大師「5年無敵手」30秒遭KO！　擊敗MMA冠軍真相揭露

籠裡兔子半夜消失　飼主驚呆：變成大蛇！？

棕熊凌晨闖帳篷「叼走愛妻」吃下肚　胃裡見「殘留人類組織」

新冠毒株致病性差異達270倍！4地區最危險

陸配的心內話　希望自己像台灣人vs.總被視為異類

現金買房一忘就是28年　屋裡陌生人傻了

台商做好最壞打算　只會更加低調

2500米高空極限運動！女大生跳下失聯

港警宿舍16歲少女自殺身亡　警方：初步調查事件無可疑！

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

更多熱門

相關新聞

台積電受限出口華為禁令　國務院證實

台積電受限出口華為禁令　國務院證實

台積電（TSMC）15日證實將在美國亞利桑那州設廠，但相隔不到數小時，川普政府就宣布將限制華為在海外使用美國技術發展半導體。美國國務院表示，如果台積電沒有取得許可證，也將受限於此一新規定。

台積電赴美設廠　吳子嘉：台灣加入美國隊

台積電赴美設廠　吳子嘉：台灣加入美國隊

美阻半導體廠供貨華為　北京揚言報復

美阻半導體廠供貨華為　北京揚言報復

美斷華為晶片供應　中國反擊：將調查蘋果

美斷華為晶片供應　中國反擊：將調查蘋果

台積電赴美設廠　外媒分析：川普勝利、華為受益

台積電赴美設廠　外媒分析：川普勝利、華為受益

關鍵字：

華為商務部禁令晶圓半導體

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

印度神童預言：12月會有更大災難

搭捷運偶遇「全素顏綜藝女神」

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

日本媽寶男無極限　每週和媽媽洗澡一次

雨彈時程表！致災性梅雨高風險區曝

台南一夜連兩撞！女騎士慘死　3人肇逃

網友嗆「為了台灣身分證才結婚」　吳鳳搬法條打臉

租屋女「鞋子被做記號」！比對摩斯密碼毛炸

127萬買32樓預售屋！女子一看只有29樓

40歲小彬彬3度結婚！娶回小13歲越南女友

拳手一拳KO　太極大師30秒倒3次

即／基隆小六男童從「16F頂樓」墜落不治

深夜變天！最強最久鋒面滯留10天　全台防致災大量降雨

20歲女捷運內拒戴口罩狂毆保全...下場出爐

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！

鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！
花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面