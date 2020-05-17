美升級對華為禁令　陸商務部：將採取必要措施維護權益

▲美國升級對華為禁令。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國商務部15日宣布加強對華為的禁令，要求以美國設備製造晶圓的廠商，必須取得美國官方的許可證後才能供貨。對此，大陸商務部17日表示，美方動用國家力量，以所謂國家安全為藉口，濫用出口管制等措施，對他國特定企業持續打壓，是對市場原則和公平競爭的破壞，「中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。」

大陸商務部指出，美方動用國家力量，以所謂國家安全為藉口，濫用出口管制等措施，對他國特定企業持續打壓、遏制，是對市場原則和公平競爭的破壞，是對國際經貿基本規則的無視，更是對全球產業鏈供應鏈安全的嚴重威脅。這損害中國企業利益，損害美國企業利益，也損害其他國家企業的利益。

大陸商務部強調，中方敦促美方立即停止錯誤做法，為企業開展正常的貿易與合作創造條件，「中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。」

此外，華為雖對此禁令沒有正面回應，但卻在自家的官方微信發表了一篇題為《沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難》的文章，內容提到「回頭看，崎嶇坎坷，向前看，永不言棄。」

華為還在篇文章內附上了一張圖片，為一架在第二次世界大戰中，被打的千瘡百孔、彈痕累累，但仍在空中堅持飛行，終於安全返回的「伊爾2」（IL-2）戰機，這一張戰機圖，也是華為總裁任正非近年多次用來形容華為處境的圖片。

▼華為貼出「伊爾2」戰機飛行照片。（圖／華為微信）

