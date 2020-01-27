農夫婦流浪世界後「互推坑」　離家落腳花蓮擁抱白米人生

▲施清瀧和林尚儀12年沒碰過面，多年後因臉書聯繫上。（圖／飪禾一步提供）



記者許展溢／台北報導

生活靠一步步的路走出來，百大青農施清瀧和太太林尚儀為國中同學，畢業後各孤單在國外流浪，12年沒碰過面，多年後因臉書聯繫上，開始走入彼此心房，遠距離聊了近1年愛苗燃起，對農業有興趣的兩人互相推一把，決定35歲前回台灣創業，落腳花蓮，種白米、黃豆，落實無農藥理念，為下一代留下好環境。

大學念外文，研究所讀新聞的林尚儀長期關注環境議題，畢業後選擇到歐洲、澳洲看看，這一待快2年，她向《ETtoday新聞雲》表示，學生時期會到農家打工換宿，對農業喜愛是自然而然，曾到部落幫忙小農賣有機產品，心中就此埋下未來工作一定要做自己有興趣，同時能保護環境的種子，如用有機方式、不要用農藥等。

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▲施清瀧、林尚儀兩人一起打造飪禾一步友善環境農產。（圖／飪禾一步提供）



林尚儀想起在澳洲時笑說，那時和在越南的先生聯絡上，兩人超久沒見面，雖然國、高中都同校，但從來沒同班過，在學校交談次數，用5根手指頭就能數完，以前沒什麼共通話題，沒想到後來因為農業隔空聊得很起勁，加上各在異鄉的共通點，有空就聊天的模式，維持了快1年，最後互相推坑，談到35歲前想回台灣，於是3年前才冒出此計劃。

農夫農婦都是台中人，林尚儀表示，很喜歡東部環境，便和先生約定好一起回台灣花蓮，慢慢找地，找單位，一路順其自然走到花蓮光復，中央山脈腳下的大豐村，兩人和一狗、一貓，過著新生活，朝全職農夫路上摸索前進，打造飪禾一步友善環境農產。

▲▼施清瀧負責栽種，林尚儀則對外行銷，兩人堅持採有機農法。（圖／飪禾一步提供）



施清瀧農藝系出身，曾在越南種茶葉、有機蔬菜的他說，該國體制較封閉外，諸多狀況和台灣相比，若要長期發展還是回自己的國家比較好，也應將專長帶回台灣做。兩人各司其職，林尚儀負責行銷、施清瀧栽種，將無農藥、化肥、除草劑，人工除草的生產理念，逐一落實，透過耕種養活自己、餵飽他人。

施清瀧、林尚儀說，目前主要作物黃豆、黑豆、紅豆和水稻，全採有機農法，只是氣候近年走向極端，天氣不可預測性高，雨下時間難預測，對全職務農的他們難免會擔心影響收成，不過感動的是很多客人肯定產品。提到未來，施清瀧表示，目前台灣進口黃豆一年約250萬公噸，當初想投入大豆產業就是想要改變現況，盼有一天成為花蓮地區有機黃豆品質跟量都達一定水準的的供應商，同時支持生態體系，為下一代留下乾淨的水和土地。