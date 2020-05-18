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礦石開採特別稅草案遭退！花蓮縣府遺憾：每月減收8千萬衝擊大

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▲花蓮縣政府重提「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例草案」，經縣議會兩次審議，結果二度遭到退回再審。（圖／記者王兆麟攝，資料照片）

花蓮縣政府重提「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例草案」，經縣議會兩次審議，結果二度遭到退回再審。（圖／記者王兆麟攝，資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

六月底即將屆滿四年的礦石開採特別稅，花蓮縣政府依法重提「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例草案」，歷經花蓮縣議會兩次審議，結果二度遭到退回並延下月再審。縣府遺憾表示，草案未獲通過，單月稅金將短少8千萬元，衝擊縣府財稅收支，憂心影響鄉親權益，將盡最大努力，持續與縣議會溝通，盼儘速通過。

縣政府依法重提礦石開採特別稅自治條例草案，上周五在縣議會臨時會第二次審議時，縣議員葉鯤璟擔心草案若不通過，7月要開徵來不及，縣府一個月就少7、8千萬稅收；縣議員吳東昇原本要提出臨時動議交付表決儘速通過，但有些議員要求退回，甚至有議員喊調漲至200元；最後議長張峻敲槌喊「散會」，留待下個月定期會續審。

由於草案兩次未通過，縣府評估已無法如期接續公告施行，一個月將減少8千萬元稅收，對財政收入及施政支出造成重大影響，衝擊社會福利政策和弱勢鄉親權益。依法草案先在議會通過後，得再報呈內政部、財政部及行政院主計總處備查，並由財政部召開「地方稅自治條例審查會」，經審查會議通過「同意備查」始得公布施行，實質審查大約需要再一個月，程序完備才能公告實施。

縣府對此結果深感遺憾，仍強調礦石開採特別稅為花蓮縣最重要財政收入來源，副縣長蔡運煌先前赴縣議會專案報告亦闡明指出，礦石稅收入和其他稅課收入皆屬統收統支性質，近四年間稅收增加作為統籌支應各項重要施政所需經費，其中包括縣府各局處努力爭取中央各項計畫致配合款增加約3.5億元。

還有自辦社會福利支出：如生育津貼、新生兒篩檢、課後輔導、免費營養午餐、國中小教科書、免收國中小代收代辦費、老人健檢、老人及身障者免費乘車等，法定社會福利支出如兒少生活扶助、低收入戶家庭兒童及就學生活補助、兒童及少年安置寄養及行政輔導費用、身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助等。

縣府重申，礦石特別稅自治條例105年7月1日開徵每公噸70元，縣議會四年前第18屆第10次臨時大會決議時，已精算業者開採量和調整課徵標準。經查104年至109年水泥價格每公噸均維持2,260元，確實未因課徵70元礦石稅而漲價；並且礦權業者繳稅狀況良好，此次提送草案在第6條規定課徵標準仍維持每公噸70元。

縣府再次強調，礦石稅稅收，主要讓地方稅收獲得合理化挹注，實現「漲價歸公」精神。不僅加強老年安全照護、弱勢團體扶助、促進學童平等教育、改善社會福利政策等，進而增進縣民福址，補強地方基礎建設，讓全體縣民受益，並且打破過去貨物稅不合理的稅基方式，彰顯「取之於地方，用之於地方」的公平正義。

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