新冠肺炎「秋冬」恐爆第二波！　張上淳點出「兩大關鍵原因」

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（資料照／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，但是全球仍有多國還在延燒當中，更有專家預言今年秋冬會有第二波疫情爆發。對此，台灣專家張上淳說，第一個原因是很多國家還沒放鬆後馬上就會有第二波，這是本來就存在的現象，第二則是疫苗還沒有發展出來。

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新冠肺炎肆虐全球，台灣在此次疫情中有相當優秀的防疫成果，得到多國讚賞，但由於病毒的不確定性，至今仍沒有特效藥好疫苗問世，加上不少專家預言秋冬還會有第二波大流行。

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳說，這波疫情在大家的努力下有沉寂下來，迪去現在很多國家都還沒有沈寂，很多帶有病毒的民眾還是會傳染給別人，不一定會第一波流行後就傳播出來，尤其不少國家都是在放鬆後，馬上爆出第二波，這也是本來就存在的現象。

張上淳強調，不能說現在流行過，以後就不會有，所以必須用嚴厲的防疫措施，防疫不能放鬆，另外，疫苗研發也是必然的，現在疫苗都還沒有發展出來，的確和疫情爆發有直接關係。

陳時中也坦言，在還沒有有效治療和疫苗出現前，病毒的威脅是必然的，所以必須看自己的社區防疫能力，因為病毒跟疫情並不會憑空消失，所以還是要強調，戴好口罩和保持社交距離，自己要把防線做好。

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